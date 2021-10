¿Qué une a Dani Martín y a María Pombo? El cantante revela por qué estuvo cenando con la influencer

Dani Martín está siendo noticia estos días por haber alimentado el hype de su seguidores con una posible vuelta de El Canto del Loco. Con varios vídeos en los que dejaba entrever que estaba tramando algo con su anterior grupo finalmente —y para decepción de muchos de sus seguidores— ha explicado de qué iba toda esta historia.

Tal como ya adelantó en yu, Music, Dani Martín ha vuelto a grabar 10 canciones de su época de El Canto del Loco que verán la luz en un disco homenaje. No, no vuelve es el primer adelanto de este trabajo, que además supone la única canción inédita del álbum.

La que sí debía saber lo que estaba tramando Dani Martín desde mucho antes de que se hiciera pública esta noticia es María Pombo. La influencer sorprendió a sus seguidores publicando un vídeo en el que aparecía comiendo con unos amigos entre los que se encontraba Dani. A partir de aquí, muchos se han preguntado qué une a Dani y a María, y el mismo lo ha explicado en una entrevista.

Dani Martín en casa de María Pombo // Instagram María Pombo

"Me visteis ayer, antes d ayer, la semana anterior, ellos en mi casa... Porque yo soy amigo de Pablo desde que somos pequeños. Bueno, desde que él era pequeño y yo era un poco más joven. Les quiero un montón a los dos, y a Martincito, que es un sol".

En la misma entrevista, Dani también ha hablado de este nuevo proyecto profesional: "He hecho un homenaje a la banda de la mi vida. A una cosa que me inventé en el salón de casa de mis padres y que me apetecía que estuviera en el lugar que creo que le corresponde a día de hoy. Por sonido, por ganas, por garra y porque creo que ha formado parte de la vida de mucha gente y que creo que en el momento en el que estamos le vamos a volver a hacer viajar a momentos en los que hemos sido felices. Y creo que ahora es necesario todo eso".

Tanto es así, que el artista ha cambiado el concepto de su gira Lo que me dé la gana rebautizándola con Qué caro es el tiempo, para volver a llevar estas canciones de El Canto del Loco a los escenarios.