'No, no vuelve': escucha la canción homenaje de Dani Martín a El Canto del Loco

¡Ya podemos escuchar el nuevo trabajo de Dani Martín! ¡No, no vuelve, la canción homenaje a El Canto del Loco ya está aquí!

El cantante ha presentado este miércoles a las 21:00 horas la canción homenaje a la banda de su vida que llevaba cebando varios días en redes y que hizo soñar por un momento en el regreso de la formación madrileña.

"Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra", dice el cantante en el texto que acompaña el videoclip de la canción. "Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido".

"El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años", añade recordando a sus compañeros: "A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO".

El sueño duró dos días. Dani Martín lanzó el globo sonda el domingo 3 y el martes 5 aclaró en redes en qué consistía realmente ese regreso.

“No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir del 6 de octubre de 2021, a las 21:00. No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco”, dice el mensaje publicado por el cantante y en el que ya se podían escuchar los primeros acordes de este tema.

La letra completa de No, no vuelve

Unas All Star, un corazón,

Que pinté en un banco con la pasión

Del que cree que todo es para siempre,

El olor del éxito alrededor

Y sentirme el líder de la emoción

Con aquel discurso adolescente.

Yo tuve una banda que ahora es vuestra,

Canciones que te atrapan, que recuerdan,

Que hoy me recuerdan.

Me cansé de oír mi nombre,

Me aburrí del falso amor,

Del vacío que dejó,

Me arruiné con tanta pose

Y solo queda la canción,

Hoy solo queda la canción.

El dolor de tripas, la decepción,

Vino una tormenta que se llevó

La ilusión de golpe y cayó mi suerte.

Tanto ruido cambia la dirección,

Llega el ego, la envidia y nos parte en dos,

Desde entonces sé que esto no vuelve.

Yo tuve una banda que ahora es vuestra,

Canciones que te atrapan, que recuerdan,

Que hoy me recuerdan.

Me cansé de oír mi nombre,

Me aburrí del falso amor,

Del vacío que dejó,

Me arruiné con tanta pose

Y sólo queda la canción,

Hoy sólo queda la canción.

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

No vuelve, no

Y sólo queda la canción.

El sueño del regreso de El Canto del Loco

Todo empezó con un vídeo de Dani Martín en un taxi publicado el domingo y siguió con otro del artista siendo entrevistado por un periodista.

La pregunta era la misma en ambos. “¿Y El Canto del Loco vuelve?”

Dani Martín no contestó ni en uno ni en otro y eso hizo soñar a los seguidores de la banda que quería entrar en los garitos con Zapatillas. La respuesta la dio en el vídeo del martes explicando que No, no vuelve es también el título del álbum homenaje a la banda de su vida, El Canto del Loco. "He regrabado diez canciones de El Canto del Loco y una inédita".

Parece que de momento, tendremos que conformarnos con escuchar una y otra vez sus temas más míticos como Zapatillas, Besos, o Peter Pan, ya que, según ha explicado el artista, El Canto del Loco no volverá a los escenarios. Será él quien homenajeará a la banda con su nuevo disco, del que ya puedes ver un adelanto.

Es sin duda, un momento muy importante para la música española, además de ser una gran noticia para los más nostálgicos de la música de los 2000, que vieron su adolescencia marcada por la formación madrileña.

¡Ahora sí! el momento más esperado de esta semana ya está aquí ¡Es 6 de octubre de 2021 y son más de las 21h! ¿A qué esperas para escuchar No, no vuelve?