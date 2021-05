Dani Martín anuncia un disco homenaje a su etapa en El Canto del Loco: "Ya está grabado"

yu Music ha recibido una visita muy especial. Dani Martín ha acudido al estudio del programa que conducen Lorena Castell y Carlos Marco para presentar su nueva canción Cómo me gustaría contarte, un tema dedicado a Miriam, su hermana fallecida, y hacer un importante anuncio a todos sus seguidores.

Coincidiendo con el 20 aniversario del lanzamiento del primer disco de El Canto del Loco —el grupo con el que el cantante saltó a la fama—, Dani está a punto de sacar a la venta un disco muy especial en el que se incluirán 10 canciones regrabadas del popular grupo. "Me reencontrado con canciones de El Canto que hace mucho que no tocaba y me generaron mariposas", asegura el madrileño antes de explicar que este reencuentro con su primera etapa profesional llegó durante el confinamiento.

"Hice unos directos en Instagram y cuando acabó el confinamiento llamé a los músicos para que vinieran al estudio de mi casa. Elegí 10 canciones de El Canto y las grabé todas", explica sobre el proceso antes de afirmar que estará a la venta muy pronto. "Va a salir a la venta sin duetos ni nada e incluye una canción inédita en la que resumo mis vivencias en El Canto. Es un homenaje a un momento de mi vida que fue muy bonito y que me ha traido hasta el día de hoy".

En esta vuelta al pasado, Dani Martín ha querido dotar a esas 10 canciones —entre las que se incluye Volverá o Son sueños, entre otras—de un aire renovado, por ello "suenan como me gustaría que sonara hoy El Canto del Loco" y es que poco, o más bien nada, queda ya de ese Dani canalla que conocimos hace 20 años. De hecho, el cantante asegura que no le gusta ver las imágenes del inicio de su carrera profesional: "No me gusta verlas porque no me siento identificado ahora con ese momento".

Dani Martín busca el equilibrio

Estos 20 años de carrera han dado para mucho, sobre todo para acumular numerosos éxitos musicales que Dani Martín se ha ganado a golpe de esfuerzo y, también, se abandonar su vida personal, tal y como él afirma: "Pido a mi yo del futuro que equilibre la autoestima entre lo laboral y lo personal, porque hasta hace poco estaba todo en lo profesional", una enseñanza que ha llegado, en parte, gracias a la pandemia.

"Este año, aunque es una mierda a nivel sanitario, me ha contectado con mi persona que la tenía abandonada desde hace 20 años. La tenía abandonada por trabajo y con el confinamiento me he visto obligado a estar conmigo, disfrutar sin trabajar, sin contar con el aplauso del público".

Una canción para su hermana Miriam

Y esa conexión con su persona le llevó a sincerarse en una carta en la que le contaba a su hermana Miriam —fallecida en 2009— cómo estaban las cosas y, sin darse cuenta, acabó siendo una canción titulada Cómo me gustaría contarte. "No pretendía hacer una canción, era una reflexión en privado. Unos días después me vino una melodía. El disco ya estaba grabado, fui al estudio a tocarla para ver qué le parecía a mi equipo porque a mí me había emocionado. Cuando acabé estaba todo el mundo llorando al otro lado de la pecera, muy emocionados".

Escribir cartas para hablar con alguien que no estás es "un acto involutario para contarle con quien has compartido tanto cómo están las cosas, sobre todo desde un lugar positivo, no desde el victimismo".

La canción cuenta con un emotivo videoclip con un grupo de bailarinas con las que Dani tiene algún tipo de vínculo personal. "Mi hermana bailaba con Mónica y Penélope Cruz en una escuela de Alcobendas", explica antes de narrar de qué conoce a cada una de las bailarinas que aparecen en el vídeo.

¡No te pierdas la entrevista a Dani Martín en yu Music!

