Dani Martín comparte un nuevo vídeo sobre la posible vuelta de El Canto del Loco: sin duetos y una canción inédita

Dani Martín revolucionó a sus seguidores el pasado domingo publicando un vídeo en el que aparecía viajando en taxi mientras charlaba con la conductora. La mujer, tras explicarle que su hija era una gran admiradora de El Canto del Loco —el grupo de Dani Martín que arrasó en la primera década de los 2000— le pregunta si volverá a la formación. A partir de ahí, un silencio y una fecha: el 6 de octubre.

Este vídeo convirtió al artista en trending topic durante horas, donde miles de usuarios fantaseaban sobre una posible vuelta de la banda que se separó en 2010.

Poco después el músico madrileño ha continuado alimentando esta posibilidad con un nuevo vídeo. En esta ocasión aparece realizando una entrevista cuando su manager le indica al periodista que se está agotando el tiempo. En ese momento, le realiza la pregunta de rigor: "Me imagino que esta pregunta ya te la han hecho más de una vez pero, en definitiva, creo que es lo que la gente espera. ¿El Canto del Loco, qué? ¿Vuelve?"

El vídeo vuelve a terminarse antes de que Dani responda a la pregunta, anunciando nuevamente la misma fecha y hora que el vídeo anterior: 6 de octubre a las 21 horas.

Dani Martín ha grabado un disco con 10 temas de El Canto del Loco

En mayo de 2021 Dani Martín visitó yu Music y ya anunció de qué iba este nuevo proyecto. Coincidiendo con el 20 aniversario del lanzamiento del primer disco de El Canto del Loco, Dani ha preparado un lanzamiento muy especial, ha vuelto a grabar 10 canciones de El Canto del Loco para un disco homenaje: "Me reencontrado con canciones de El Canto que hace mucho que no tocaba y me generaron mariposas".

La idea de este proyecto surgió durante el confinamiento y estas canciones ya se grabaron meses atrás: "Hice unos directos en Instagram y cuando acabó el confinamiento llamé a los músicos para que vinieran al estudio de mi casa. Elegí 10 canciones de El Canto y las grabé todas".

¿Habrán colaboraciones o participará el resto del grupo?

David Otero también homenajeó el 20 aniversario del grupo lanzando un proyecto dividido en 3 EPs en el que también regrabó las canciones que compuso para El Canto del Loco. Lo hizo dándole una nueva visión y junto a artistas como Taburete, Cepeda, Ana Guerra o Bely Basarte.

Sin embargo, parece que Dani Martín no contará con otros artistas para esta revisión de las canciones del grupo. "Va a salir a la venta sin duetos ni nada e incluye una canción inédita en la que resumo mis vivencias en El Canto. Es un homenaje a un momento de mi vida que fue muy bonito y que me ha traído hasta el día de hoy", explicó durante la entrevista.