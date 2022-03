Quién es Carolina Iglesias: claves para conocer a la cómica gallega que triunfa más allá de internet

Se trata de una de las humoristas con más proyección de la comedia actual, pero también despunta como guinoista. Lo suyo es escribir y comunicar, y a ello se dedica.

Carolina Iglesias nació en Oleiros (A Coruña) en 1993 y es hija de padres divorciados. Esta separación, tal y como ella misma ha contado, no supuso ningún trauma en su infancia. Prefería moverse de una casa a otra y disfrutar el doble de regalos en sus cumpleaños que vivir en un entorno complicado que pudiese pasarle factura más adelante.

En su etapa escolar las cosas no fueron del todo fáciles. En más de una ocasión ha abordado temas como el bullying, un acoso en las aulas que lamentablemente vivió en sus carnes por su peso y forma física.

Se matriculó en filología hispánica porque lo que le gustaba era escribir pero no llegó a terminar la carrera. "No he podido terminar la carrera porque no contaba con tener trabajo, cuando empecé con yu llegó un punto en el que no podía compaginar todo y me puse a tope con la radio", contó a Fórmula TV. Pero nunca dejó a un lado su formación: compaginaba cursos y analizaba lecturas y libros sobre guion.

Sus inicios en Youtube y como colaboradora en 'yu'

A sus 28 años, puede decir que ha conseguido dedicarse a lo que le gusta, pero no sin antes hacer numerosos esfuerzos para conseguir un hueco en la comunicación. Empezó en teatro a la vez que comenzaba a crecer su canal de Youtube. Grababa vídeos hablando de lo que más le gusta: la cultura pop.

Reviews de las canciones de Eurovisión, visionados de galas antiguas de Operación Triunfo, colecciones de objetos que lo petaron en los 90 (tazos, gomas, pegatinas)... Su canal de Youtube es el sito favorito de cualquier millenial nostálgico.

Su primer monólogo llegó gracias a Paramount Comedy, pero lo que le dio un poco de estabilidad fue su trabajo como guionista y colaboradora en yu, No te pierdas nada cuando el programa lo presentaba Dani Mateo y todavía no había desembarcado en Europa FM.

Su época como presentadora del chat de Operación Triunfo

En 2017 su rostro se vuelve terriblemente popular gracias a Operación Triunfo. La joven comienza a presentar "el chat de OT", una sección que arrancaba una vez terminaba la gala en TVE, cuando los concursantes volvían a la academia.

Era la resurrección de formato después de 20 años y la audiencia siguió a Amaia, Aitana y el resto de triunfitos con el mismo fervor con el que se vivió la edición de Bisbal y Chenoa. Un auténtico éxito.

"OT llegó en un momento en el que debía estar contenta y no lo estaba", dijo al mismo digital sobre un desamor que le complicó su etapa presentando el concurso. Una vez recuperada, recopiló en un libro todos los poemas que escribió en aquel momento. Se titula El amor, qué movida.

La comedia: su vocación y su trabajo

Desde que saltó a la fama no ha dejado de encadenar trabajos. Esta constancia y dedicación han terminado dando resultados.

Con Victoria Martín, su compañera en el podcast Estirando el Chicle, consiguió vender en menos de 24 horas las 12.000 entradas para su directo en el WiZink Center de Madrid. Es el primer show de comedia que logra algo así en ese recinto. Menos mal que Florentino Fernández decía que no había cómicas mujeres porque sencillamente "no tenían talento". El año pasado ganaron el Premio Ondas a Mejor Podcast.

Se define como una persona tímida pero en cuanto sube a un escenario da lo mejor de sí misma. "Al actuar o hacer algo en público me pongo una especie de coraza, es como si fuera un poco más enérgica, una especie de alter ego al que no le da vergüenza nada, y todo lo hago desde una posición súper cómoda. Es una forma de protegerme", contó a Fórmula TV.

Una serie con Victoria Martín: Válidas

Antes del podcast, Victoria Martín y Carolina Iglesias se sumergieron en un proyecto personal creado -y financiado- por ellas mismas. Válidas es una serie de cinco capítulos, disponible en Youtube, en la que exploran nuevas maneras de convertirse en estrellas de la comedia, aunque esto suponga cambiar su orientación sexual.

Su pareja, Lara

Carolina Iglesias se ha mostrado abiertamente bisexual en numerosas ocasiones, un colectivo que asegura que está poco representado en la sociedad actual. "A mí sí que me gusta decir que soy parte del colectivo LGTB porque creo que referentes bisexuales hay poquísimos, he tenido que buscarlos en Google", dijo en Fórmula TV.

A día de hoy convive con su pareja, Lara, a la que conocemos gracias a sus redes sociales y sus vídeos en Youtube.