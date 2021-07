El comentario de Florentino Fernández que ha enfadado a las cómicas

Si hace unas semanas era el director de La Chocita del Loro el que comentaba la sala de monólogos no aceptaba mujeres porque "son más lentas y necesitan más tiempo para ser más graciosas que los hombres", ahora es el actor Florentino Fernández el que vuelve a hacer un flaco favor al gremio femenino con sus últimas declaraciones.

El cómico, que está a punto de estrenar en cines la película A Todo Tren -dirigida por Santiago Segura- ha dado una entrevista con el diario El Mundo en la que mantiene que la falta de mujeres en el mundo de la comedia no se debe a una cuestión de sexo sino de "talento". Así, descarta que el mundo del humor sea "machista".

"Yo creo que si no hay más mujeres no es una cuestión de sexos sino de talento. Da igual el sexo o la raza", respondía al ser preguntado por la polémica de La Chocita del Loto. "Hemos tenido grandes cómicas en la historia de España y si ahora hay menos, pues bueno, tampoco hay cómicos niños o ancianos", añadió.

Estas declaraciones no han sentado nada bien al nutrido grupo de mujeres que hacen comedia en España, entre las que se encuentra la colaboradora de yu No te pierdas nada Victoria Martín. "NO PUEDO MÁS", tuiteó junto a un pantallazo del polémico titular.

"¿De verdad crees que es sólo cuestión de talento?", le pregunta el periodista de El Mundo al presentador. "Yo creo que sí. Lo que pasa es que cada uno luego reivindica su historia. "Es que tenían que contratar más mujeres". Bueno, pues si tienen talento que las contraten y, si no, pues no. Igual que a los hombres. No me parece cuestión de decir que hay que contratarlas porque esto tiene que ser así. Que sí, que nuestra historia es heteropatrialcal, el hombre y tal y cual, pero es algo que hemos heredado y vamos a cambiarlo pero hasta donde podemos y al ritmo que se puede", añadió.

La tuitera Raquel Sastre aprovechó el debate generado en Twitter para mencionar una realidad sobre la comedia y la televisión que no favorece a las mujeres. La joven asegura que mientras a los castings masculinos sí se presentan humoristas, en los castings femeninos solo se fichan "chicas espectaculares que son geniales". Así, destaca la importancia del aspecto físico a la hora de encontrar trabajo en ese sector.

Ana Morgade, presentadora de yu No te pierdas nada, ha aplaudido las palabras de Sastre, con las que coincide al cien por cien.

La opinión de los tuiteros

Con guasa, muchos usuarios de Twitter han decidido ironizar sobre las declaraciones asegurando que ahora sí "es la primera vez que me río con Florentino Fernández".