La familia de Spiriman: así son la mujer y los hijos que deja tras su muerte

Spiriman ha sido un importante personaje en la defensa de la sanidad pública. El famoso doctor, llamado Jesús Candel, se hizo muy popular durante la pandemia, cuando anunció en 2020 que le habían diagnosticado cáncer de pulmón muy avanzado con metástasis.

Sin embargo, Spiriman ha fallecido este viernes a los 46 años por esta enfermedad, dejando un gran vacío en sus seguidores de redes pero especialmente en su familia.

Su relación con su mujer doctora

Este médico ha sido bastante discreto en general con su vida privada, sin embargo, sí que hizo pública en varias ocasiones a los diferentes miembros de su familia, entre los que se encuentran su mujer y sus cuatro hijos.

Nunca llegó a enseñar sus caras en sus redes sociales, pero sin duda presumía de todos ellos. Su mujer era doctora como él y se conocieron en la universidad, donde empezaron ahí su relación. Cuando él quiso dejar la carrera, fue precisamente ella quien le animó a seguir adelante y no rendirse.

En un video que compartió en YouTube en el que viajaba en el coche con su mujer, se los podía ver bromear y hacer el tonto: "Aunque no la veáis, se descojona", apuntaba Spiriman en relación a su pareja.

Sus cuatro hijos y pilares

Spiriman también subió a redes un video para enseñar los regalos que una fan suya le había hecho a sus hijos. Concretamente se trataba de cuatro muñecos de superhéroes, uno para cada uno: "Un Thor para Jesús, un Ironman para Álvaro, una Viuda negra para Eugenia y un Spiderman para Antonillo".

El año pasado, el doctor compartió en Instagram una fotografía tomada por su mujer en la que aparecía con sus cuatro hijos paseando por la playa de Cádiz. "Aunque nuestras huellas las borre el viento o no lleguemos a la cima, lo importante es el momento que vivimos y disfrutamos", señaló.

Su estrecha relación con su hermano

Además de su mujer y sus hijos, Jesús también estaba muy unido a su hermano, quien le acompañaba en la mayoría de viajes. No se sabe mucho de él, solo que pasaban mucho tiempo juntos y que a pesar de ser tan distinto a él, se querían muchísimo y lo demostraban cada vez que podían.

"Viendo a nuestros hijos jugar juntos estos días me han recordado a mi feliz infancia. Esa infancia que nunca me hizo pensar en pasar estos difíciles momentos, pero una infancia que me hace recordar todo ese amor que me llevé de mi hermano y de mis padres para ser fuerte", apuntó en un post de Instagram con él.

En definitiva, la pérdida de Spiriman ha supuesto un duro golpe para muchísimas personas que lo admiraban y seguían desde hacía mucho, aunque sin duda los que se han llevado la peor parte han sido su familia.