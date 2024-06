Quién es Federico León, el novio actual de Marta Sánchez tras dos matrimonios: edad y profesión

Federico León y Marta Sánchez llevan siendo pareja seis años, desde 2018. Se conocieron en el cumpleaños de un amigo en común: Emiliano Suárez, empresario y director artístico de Garaje de Lola.

Gracias a ese encuentro, la pareja comenzó a conocerse hasta que hicieron pública su relación a finales de 2018. Federico León, que tiene nueve años menos que Marta Sánchez (58), es un empresario y emprendedor de éxito caracterizado por ser una persona muy discreta.

"Perfil discreto"

La pareja prácticamente no habla de su relación y apenas se muestran en público, ya que él ha preferido mantenerse en el anonimato. Aun así, se sabe que Federico León es canario y adora los coches, la gastronomía y su tierra.

En una entrevista del pasado mes de febrero, Marta Sánchez habló de su novio en el podcast de su amiga Vicky Martín. "Era un perfil discreto, calmado, nada protagonista... No tenía nada que ver su profesión con la mía", confesó.

Para la cantante, su nueva pareja ha supuesto un cambio muy positivo en su vida. "Es el que más sosiego, tranquilidad, paz y relax me ha traído en mi vida. [...] Con Fede el primer día ya me desmaquillé, fíjate la intuición de saber que con él podría ser yo misma", contó.

¿Habrá boda?

A pesar de que Marta Sánchez y Federico León llevan seis años de relación y siguen felizmente unidos, de momento no hay planes de boda. "No me quiere pedir matrimonio", le contaba Sánchez a su amiga en el podcast.

En cuanto a la posibilidad de que ella le pida matrimonio a él, su opinión es tajante: "Me horrorizaría. Me importa un bledo lo de la igualdad, aunque es súper necesaria y hay que seguir luchando, pero hay ciertas cosas que a mí me parece que son de hombres y otras de mujeres. Jamás se lo pediría, soy muy tradicional en algunas cosas", declaró.

Los anteriores matrimonios de Marta Sánchez: Jorge Salati y Jesús Cabanas

Antes de iniciar su relación con Federico León, Marta Sánchez pasó por dos matrimonios poco duraderos.

El primero fue con el argentino Jorge Salati, con quien estuvo casada apenas dos años: desde 1994 a 1996. Por aquel entonces, la cantante de Soy yo dejó entrever que su profesión como artista perjudicó a la relación, dando a entender que Jorge no aguantó la presión mediática.

Su segundo matrimonio lo mantuvo con el publicista Jesús Cabanas y duró ocho años, de 2002 a 2010. Al año siguiente de casarse, la pareja tuvo una hija que todavía les une a día de hoy. Además, ambos mantienen una relación agradable y de apoyo mutuo.