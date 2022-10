Quién es Firerose, la cantante comprometida con Billy Ray Cyrus que es más joven que su hija Miley

Solo seis meses después de que su exmujer y madre de sus hijos le solicitase el divorcio, Billie Ray Cyrus ya tiene nuevos planes de boda.

Parece que el cantante le ha pedido matrimonio a su chica, la cantante australiana Firerose, con la que ha publicado un selfie en su cuenta oficial de Instagram que ha despertado un sinfín de comentarios.

El anillo que luce la joven en su dedo anular de la mano izquierda ha servido como prueba a los fanáticos de que ya suenan campanas de boda. La foto la han compartido bajo el título 'feliz otoño'. Él tiene 61 años y ella 29.

El llamativo filtro que han utilizado tampoco ha pasado desapercibido entre los usuarios, pero tampoco es nada extraño. La mayoría de las imágenes que Ray Cyrus tiene publicadas en su perfil son de las mismas características.

Un enlace que ha llamado poderosamente la atención, ya que hace solo seis meses que su mujer, Tish Cyrus, le pidió el divorcio después de 29 años de matrimonio.

Al parecer, durante los dos últimos años ya no había buena convivencia y las diferencias entre ellos comenzaron a ser insalvables. De todos modos, esta no era su primera separación. Cinco años antes ya se habían tomado un descanso como pareja.

Billy Ray Cyrus y su exmujer Tish tienen cinco hijos en común: Brandi, de 35 años, Trace, de 33, Miley, de 29, Braison, de 28 y Noah, de 22.

Billie Ray Cyrus y Miley Cyrus // Getty

Cantante australiana con la que colaboró en una canción

Firerose es el nombre artístico de la joven que le ha robado el corazón a Billy Ray Cyrus. Aunque está instalada en Los Ángeles, a donde se mudó para evolucionar en su carrera artística, nació y creció en Sydney, Australia.

Se desconoce cuál es su edad exacta pero diferentes portales aseguran que tiene menos de 29 años, la edad de la popular hija de Billy Ray, Miley Cyrus, que nació en 1992 y sopla las velas de los 30 este 23 de octubre. Él tiene 61 años.

"Nos conocimos hace 10 años en el set de Hannah Montana", contó la joven en una entrevista en el programa Vive con Kelly y Ryan en agosto de 2021.

"Desde entonces, Billy Ray ha sido un apoyo fundamental de mi música. Realmente creía en mí y me decía que siguiera mis sueños sin importar nada y que no me rindiera. La industria de la música no es fácil, pero ha sido un apoyo realmente increíble", dijo.

Según reza su página oficial, Firerose nació en el seno de una familia de músicos, por lo que su pasión por esta disciplina le corre por las venas. Destaca su papel de compositora, algo que asegura que le reconforta. "Escribo desde un lugar en mi alma que es inexplicable y estoy increíblemente agradecida por este regalo que me permite tocar a la gente tan profundamente", dice.

Su último sencillo en solitario se llama All Figured Out, pero su romance con Billy Ray Cyrus la animó a colaborar con él en el tema New Day. Entre sus inspiraciones musicales se encuentran Sia y Alanis Morrisette.