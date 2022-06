Miley Cyrus se sincera y habla sobre su dura infancia

Si hay una cantante que sabe lo que es convertirse en una estrella precoz esa es, sin duda, la rompedora Miley Cyrus. Recientemente se ha hecho viral un vídeo en el que la cantante aparece hablando de lo complicada que fue su infancia. No hay que olvidar que Miley saltó a la fama con la serie Hannah Montana y, desde entonces, ha vivido iluminada por los focos.

Con el paso de los años y pese a que ha cumplido su sueño de ser cantante, Miley se muestra más crítica con lo que vivió siendo una cría. En Tik Tok un usuario ha querido compartir el fragmento de una sus entrevistas más recientes, en la que Miley habla sobre estos temas y deja frases contundentes como la siguiente: "Cuando tenía 12 años, no iba a fiestas de pijamas porque tenía que trabajar al día siguiente. Eso no es normal...". Efectivamente, Miley cuenta que cuando era pequeña no podía ir a fiestas de pijamas y que eso no era normal.

La cantante de Wrecking Ball revela los sacrificios que tuvo que hacer siendo tan pequeña por perseguir su sueño y eso ha calado entre sus fans. Muchos de ellos han querido responderle en redes con palabras de ánimo y agradecimiento por tantos años de disfrutar de su talento y su música.

Miley ha cambiado mucho desde su debut en Hannah Montana, hasta convertirse en la estrella que es hoy, consagrada, sin dudas, como una de las divas del pop.