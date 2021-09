Quién es Gonzalo Sierra, marido de Elena Furiase y padre de su hijo Noah y cómo se conoció la pareja

Después de haber tenido que retrasar los planes debido a la pandemia del coronavirus, Elena Furiase y su pareja, Gonzalo Sierra se casan este sábado 18 de septiembre en la finca Monteenmedio, en Vejer de la Frontera, Cádiz.

Una celebración en la que no podían faltar su madre, Lolita Flores, que además es la madrina, su tía Rosario Flores o Noah, el primer hijo de la pareja.

Quién es Gonzalo Sierra

Gonzalo y Elena se conocieron a través de Guillermo Furiase, hermano de la actriz. Gonzalo y Guillermo son amigos desde hace mucho tiempo y además son compañeros en la banda Albha, un grupo de rock "albhino", como se autodefinen, en el que Guillermo es la voz y Gonzalo toca el bajo.

Tanto Elena como Gonzalo han explicado en más de una ocasión que lo suyo fue un flechazo en toda regla cuando Guillermo los presentó.

Además de la música, con tan solo 28 años Gonzalo ya tiene su propio negocio: Moto Ark. Una tienda que abrió en 2019 en la que vende artículos relacionados con el mundo del motociclismo. Cascos, ropa, accesorios para motocicletas... todo lo relacionado con su otra pasión más allá de la música.

Noah, el primer hijo de Elena y Gonzalo

Un año después de empezar su relación, Elena Furiase y Gonzalo Sierra se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Noah, el 12 de octubre de 2018.

Seis meses después, el 2 de marzo de 2019 en Nuestra Señora de la Moraleja de Madrid, se celebró el bautizo del pequeño en el que Alba Flores, prima de Elena, y Miguel Sierra, hermano de Gonzalo, se convirtieron en sus padrinos.

Una paternidad que les ha unido todavía más como pareja, como el propio Gonzalo demostró publicando una bonita foto de Elena con su bebé para felicitarle en el que fue su primer Día de la Madre.

Y no solo ha unido a la pareja, Noah se ha convertido en el centro de atención de toda la familia. Guillermo, el celestino de Elena y Gonzalo, se muestra bastante discreto en redes sociales en cuanto a publicar fotos del pequeño. Aunque eso no ha hecho que en alguna ocasión no haya podido evitar compartir su felicidad como con la llegada de su sobrino.

Y por supuesto a la que se le cae la baba con su primer nieto es a Lolita Flores. En una de sus últimas publicaciones junto al pequeño, se les puede ver tocando un tambor, donde la artista asegura que Noah ha heredado los genes de su bisabuelo, El Pescaílla.