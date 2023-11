¿Quién es Hamza Zaidi? Conoce la historia del influencer marroquí y cómo empezó su carrera como actor

Hamza Zaidi se define como gamer aunque en su carta de presentación debería poner influencer y actor. El joven marroquí de 26 años suma 2,9 millones de seguidores en Instagram y este 2023 ha dado un paso firme en su carrera en la interpretación con las películas Como Dios manda, El club de los lectores criminales y Ocho apellidos marroquís, que llega a las salas de cine el viernes 1 de diciembre.

Su trayectoria como actor empezó en 2014 en la serie El príncipe en la que tuvo un pequeño papel en uno de los capítulos. "Era como un sicario, pero dentro del terrorismo", recuerda en una reciente entrevista en El Mundo, en la que lamenta que sus inicios ante las cámaras fueron demasiado estereotipados. "Ahora eso está cambiando un poco, pero me di cuenta de que mis personajes y el de la mayoría de actores marroquíes seguían un cliché. El estereotipo de morenito que pone bombas, y con el que quiero romper".

Influencer desde los 17 años

Precisamente, hablando de estereotipos (o más bien riéndose) arrancó su carrera como influencer. En 2015 el joven, nacido en Tetuán (Marruecos) y residente en Madrid desde los dos años y medio, empezó a subir vídeos de humor a Instagram parodiando la imagen que en España se tiene de los marroquíes. Lo hizo porque su carrera como actor empezaba a decaer.

"Con 14 años, que fue cuando empecé con la primera serie, interpreté a un niño yihadista. En la siguiente, La ignorancia de la sangre, con Paz Vega y Juan Diego Botto, lo mismo, era yihadista y tenía que matar. Empecé muy fuerte con estos papeles estereotipados, y me di cuenta de que, cuando esa moda pasó, dejaron de llamarme para castings, porque ya no interesaban perfiles marroquís. Como me gustaba interpretar, empecé con las redes sociales", apunta en El Independiente sobre qué motivó su cambio de trayectoria.

El primer vídeo que se viralizó fue una comparativa de España y Marruecos. "Tampoco llegó al millón de visitas, pero sí a 10.000 cuando yo tenía unas 2.000 reproducciones diarias", continúa. "La constancia que tuve a partir de ahí fue lo que me hizo subir... hasta que en un vídeo dije la frase "¿Quí ti pasa?" que es una frase que me hizo medio conocido, la decía con acento marroquí y a la gente le hizo mucha gracia en ese momento. Y yo lo aproveché, llegué a sacar sudaderas y gorras. Ha habido gente, como El Cejas, que se ha hecho famoso de la noche a la mañana, por un vídeo de Bad Bunny. Eso sí que es heavy, pero lo mío fue más progresivo".

Sus vídeos, cuenta, nacieron con el objetivo de romper los estereotipos. "O sea, exagerar esas costumbres para que la gente se dé cuenta de que España y Marruecos son mucho más parecidos de lo que creemos, pues somos vecinos", explica el joven que se ha encumbrado como una referencia del humor. Hubo un momento en que llegó a subir una media de 25.000 seguidores al día.

La plataforma le dio la fama y ahora, aunque no quiere abandonar esta faceta, está decidido a volcarse en su carrera como actor. "Me lo voy a tomar en serio, seguiré subiendo vídeos de humor, pero quiero enfocarme profesionalmente en ser actor", un sueño que persigue desde la adolescencia.

El día que supo que quería ser actor

Hanza descubrió el sueño de la interpretación cuando solo tenía 14 años y estudiaba 3º de la ESO. Fue cuando vio por primera vez un rodaje.

"Al salir del Instituto estaban rodando una película, y había montado algo muy grande: las grúas, las cámaras, muchísima gente, y me llamó tanto la atención que me quedé viendo cómo rodaban todo el día, no fui ni a comer", explica sobre ese momento. "Le pregunté a una ayudante de dirección: 'Oye, yo quiero hacer esto, ¿cómo puedo ser actor?'. Y me dijo el nombre de varias webs para encontrar trabajos". Así empezó su búsqueda que lo llevó a interpretar papeles estereotipados hasta que llegó 2023.

2023, el año en que dio un giro su carrera como actor

El giro en su carrera como actor llegó este año. En agosto estrenó la película El club de los lectores criminales y el 1 de diciembre lanza Ocho apellidos marroquís, la tercera película de la saga iniciada con Ocho apellidos vascos.

Hamza interpreta al primo de la protagonista, que a la vez hace de traductor. "Me llegó la propuesta al correo electrónico, hice dos castings y encajaba bastante con el personaje, que tiene que ver bastante con mi vida. El chico habla español pero vive allí, en Marruecos. Para la película era interesante, creo que el personaje enriquece mucho a la trama. Es el traductor, se junta con los protagonistas, que vienen de España, y hace de intermediario. Me encantaba cómo estaba escrito", cuenta sobre este título.

Estas dos películas suponen un salto en su carrera ya que, según señala, se nota que los marroquís empiezan a tener su hueco y ya no solo interpretan a personajes estereotipados. "Es la primera vez en toda mi carrera de actor que no he hecho de un personaje marroquí como tal, simplemente era un chico vasco que no tenía nada que ver con los estereotipos que siempre nos imponen. También lo disfruté mucho porque por fin no tenía que fingir el acento, algo que me piden casi siempre pese a que llevo aquí toda la vida. Choca tener que hacer ese acento para encajar", dijo sobre la película de Netflix.

Su alianza con Cayetana Guillén Cuervo

Su futuro dentro de la profesión pasa por encontrar su hueco para lo que trabaja junto a Cayetana Guillén Cuervo y el también actor marroquí Ayoub El Hilali.

"Hemos formado una energía muy guay, de hecho tenemos una SL juntos donde estamos creando proyectos, ideas que tenemos, nos gusta la inteligencia artificial, salirnos del tópico... nos reunimos siempre que podemos y escribimos. Estamos empezando con cortometrajes, para que no se nos vaya la olla, y esperando que a las productoras les interese formar equipo", explica.

Más allá de su carrera profesional, Hamza Zaidi también está volcado en recaudar dinero para las víctimas infantiles de Gaza. "Me sale porque sé de dónde vienen las cosas. Lo de las últimas semanas es una desgracia increíble, pero yo apoyo a Palestina desde mucho antes", señala.

"La gente con muchísimos seguidores no se mete porque les va a salpicar. Hay que tener claro lo que vas a decir, es un tema con el que hay que tener cuidado. Yo rechazo que muera gente inocente con la excusa de buscar a ciertas personas, cuando está claro que buscan dejar la zona lisa y crear un nuevo país. Tengo la recaudación porque es lo mínimo, tengo muchos seguidores musulmanes, de Oriente... nuestros abuelos también han vivido cosas así y nos sentimos identificados, pero a muchísima gente ni le toca cerca ni se va a posicionar. Tarde o temprano se enterarán por las redes de lo que está pasando, estamos siendo espectadores de un genocidio.