Quién es Iñaki García, el novio policía de Rosa López que le ha robado el corazón

Rosa López ha encontrado el amor verdadero. Se llama Iñaki García, es policía y es el hombre de su vida. Rosa e Iñaki se conocieron de la manera más casual posible: en un concierto de Marta Sánchez, cuando la cantante se encontraba en el show y el policía se encontraba trabajando en la seguridad del evento. Desde entonces se volvieron inseparables.

Iñaki acaba de cumplir 46 años, 5 más que Rosa, y la cantante no dudó en dedicarle unas bonitas palabras en redes: "Hoy es un día muuuuuuuy especial e importante porque el amor de mi vida cumple sus 46 añitos. Más belleza que mi Iñaki imposible, el hombre más bonito de la faz de la tierra que me ha robado completamente el corazón, toda mi vida esperándole, Y SI!! él estaba!! y aún no me lo creo!!".

Y es que Rosa, siempre que tiene la oportunidad le dedica un mensaje cariñoso a su chico, pero él tampoco se queda corto. En el programa Gente Maravillosa, Iñaki acudió a sorprender a su amada, e hincó rodilla (literalmente) para declararse públicamente.

"Rosa es maravillosa. Tiene un corazón enorme, es cómo me mira, cómo me trata... Me aporta luz y me ha hecho ver el mundo con otro prisma, es el amor de mi vida. Me ha abierto un mundo que no conocía. Paz", dijo emocionado el policía sobre la cantante.

Aunque se arrodillase para esta increíble declaración de amor, la pareja no está prometida, pero Rosa asegura que "ya está casada" y que es el momento perfecto para la maternidad: "Tengo el hombre perfecto y la vida perfecta para tener ahora el hijo y la hija de mi vida".