Quién es Jasmine Carrisi, la hija cantante de Al Bano

El reconocido cantautor italiano Al Bano ha construido a lo largo de las décadas una trayectoria musical envidiable a la vez que ha formado una familia numerosa. y es que el cantante tiene seis hijos: Ylenia, Yari, Cristel, Romina, Jasmine y Albano. Y la penúltima de su estirpe ha decidido seguir los pasos de su padre en la música.

Así, quizás en poco tiempo Jasmine Carrisi se convierta en un reclamo musical. Hija del cantante y Loredana Lecciso, esta joven promesa de 23 años desde pequeña lleva formándose tanto en la interpretación como en el canto.

Sus orígenes como actriz

Su vínculo con el mundo del entretenimiento le llega desde que es niña y ha acompañado a su padre en los escenarios. Fue a los 17 años cuando debutó como intérprete en la película histórica La Dama y el Armiño y, junto a su padre, participó en la versión italiana de The Voice Senior.

Jasmine también ha actuado en la serie estadounidense Beautiful y ha participado en Bailando con las estrellas. Un currículo en el mundo del espectáculo de lo más amplio si tenemos en cuenta su corta edad.

Su trayectoria musical

Pese a estar despegando en la música, Jasmine ya define su estilo como urbano y trap. Pese a la diferencia musical con su padre, ambos tienen juntos la canción Nessuno Mai y han cantado de la mano sobre el escenario en más de una ocasión.

En Europa FM tuvimos la oportunidad de hablar con Jasmine Carrisi este 2025 por el estreno de su primera canción en español, Non Adesso, y nos contó todas sus intenciones en la música.

Su vínculo con el español le viene directamente de su pasión por la música en nuestra lengua: "Me encanta el sonido, cómo suena el idioma en las canciones". Tanto es así que admira, por encima de todo, a una de nuestras artistas patrias más consagradas en el género urbano: "Bad Gyal me encanta, no sabía que era de España".

Por su parte, Al Bano la aconseja a nivel personal sobre cómo llevar su carrera: "Me dice la personalidad que tengo que tener en este trabajo, ser determinada y fuerte".