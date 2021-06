Quién es Lindsay Usich, la mujer de Marilyn Manson

La investigación sigue su curso. Después de las acusaciones vertidas contra Marilyn Manson , acusado de abusar sexualmente de varias mujeres, el cantante continúa con su vida al lado de su mujer Lindsay Usich . La fotógrafa de 36 años no se ha pronunciado sobre este tema, aunque otras voces aseguran que también ha sido víctima de su pareja.

Su nombre es Lindsay Usich y es la segunda mujer de Marilyn Manson. Antes estuvo casado con Dita Von Teese, de 2005 a 2007.

Marilyn Manson y Lindsay Usich se dieron el 'sí, quiero' en octubre de 2020. Fue una boda íntima, en casa y a la que sólo asistió Nicolas Cage. "Pude ver un poco a través de FaceTime, y pensé que era muy hermoso la forma en que cantabas Love Me Tender", le dijo el actor a Manson durante una entrevista al recordar el día.

Cuatro meses después estalló la oleada de acusaciones contra el cantante, que también han salpicado a Usich. La joven no se ha pronunciado sobre el tema, pero otros lo han hecho por ella.

Esta es la historia de Lindsay Usich y de su relación con Marilyn Manson.

Quién es y cuántos años tiene Lindsay Usich

Lindsay Elizabeth Warner, nombre completo de Lindsay Usich, es fotógrafa, diseñadora y modelo. Tiene 36 años, 16 años menos que Marilyn Manson.

Nació el 2 de octubre de1984. Esto significa que en 2010, cuando empezó con Manson, tenía 26 años. No llevan juntos desde entonces porque su relación es una relación en dos fases: de 2010 a 2015 y de 2017 a la actualidad.

Uno de los proyectos más famosos de Lindsay Usich tiene a Manson como protagonista. La fotógrafa hizo en 2012 la portada de su disco Born Villain. Ya eran pareja entonces.

Born Villain de Marilyn Manson // Marilyn Manson

Su último proyecto no tiene nada que ver con la fotografía. En agosto de 2020 contó en la revista Flaunt que está haciendo trabajos paralelos como un perfume exclusivo y una colección cápsula para la línea de ropa de Los Angeles ShopCete. Esta última está dirigida por su hermana gemela Ashley, casada con James Iha, guitarrista y cofundador de Smashing Pumpkins.

Lindsay y las acusaciones a Manson

El 1 de febrero de 2021 Lindsay Utrich se colocó en el centro de la noticia cuando la actriz Evan Rachel Wood, ex de Marilyn Manson, vertió las primeras acusaciones contra el cantante. El nombre de su pareja empezó a sonar y un día después muchos se fijaron en que Utrich le dio a Me gusta en el comunicado que Manson publicó en Instagram. Desde entonces ninguno de los dos se ha pronunciado sobre este. "Mis relaciones íntimas han sido siempre enteramente consensuadas con parejas de mentalidad similar", dice el texto del cantante.

Lindsay no ha dicho nada, pero otros lo han hecho por ella.

También en febrero, la cantante y compositora Otep Shamaya compartió una extensa publicación en Facebook asegurando que la fotógrafa también ha sido víctima de los abusos de Manson.

"Salí con una mujer que era amiga de su actual esposa Lyndsay (y de su hermana gemela). Lindsay solía llamar a nuestra casa de madrugada y se ponía histérica porque él se había puesto hasta arriba de drogas, amenazándola, lanzándole cuchillos que se clavaban en la pared y agrediéndola verbalmente”, escribió Shamaya.

"Le ofrecimos muchas veces que viniera a casa, él jamás se enfrentaría a mí bajo los influjos de esa mierda, pero lamentablemente ella no lo deja. Mi ex hacía que se calmara y hablaba con ella hasta que Manson se dio cuenta de que hablaba por teléfono y le gritó", añadió. "Volvió a llamar unas horas después. Dijo que estaba paranoico, que se volvió loco y que la estaba acusando de engañarlo con una persona imaginaria que tenía el pelo rubio con un bigote llamado ‘Don’ a quien, según me dijo, vio en sus cámaras de seguridad y que estaba teniendo relaciones con su esposa".

Shamaya, exseguidora de Manson, tampoco cree que sea el diablo: "Es solo un adicto violento que le gusta intimidar y, según lo que dicen, ataca física y sexualmente a las mujeres que cree que son más débiles que él... Que se pudra”.

Antes de esta acusación, en septiembre de 2020, Dan Cleary, exasistente personal de Manson, aseguró en un hilo de Twitter que había visto a Manson ser violento con su novia entre 2014 y 2015. "Durante dos años, la vi llorar y a él gritarle y menospreciarla a menudo".

Sexo cinco veces al día

En esa época, la imagen de la relación que daba el cantante era totalmente distinta. En 2015 Manson destapó las intimidades de pareja en una entrevista en el diario británico Daily Mail.

El cantante confesó que practicaban sexo una media de cinco veces al día pero siempre con la luz apagada y la ropa interior puesta. "Soy muy tímido, a pesar de lo que puedas pensar. Y tengo una fobia de que la casa pueda incendiarse, por lo que no quiero estar desnudo", dijo entonces.

Su supuesta timidez le llevaba, según dijo, a no meterse en la ducha con ninguna pareja para que así no pudiesen verlo desnudo. "Creo que dos veces en mi vida me tomé una ducha con una choca y fue en la oscuridad. Soy muy tímido", insistió.

Ni entonces ni ahora dijo nada. De hecho, la última publicación de Usich en redes sociales fue en septiembre de 2020.