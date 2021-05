Todas las mujeres que han acusado a Marilyn Manson de abusos sexuales y sus escalofriantes testimonios

El pasado mes de febrero, la actriz de Westworld Evan Rachel Wood revelaba por primera vez la identidad del abusador al que en varias ocasiones se había referido en el pasado. Se trataba de su expareja, el cantante Marilyn Manson, al que acusaba de haberla "manipulado hasta la sumisión" durante años.

En ese momento, Wood aseguraba a través de su cuenta de Instagram que estaba "harta de vivir con miedo a las represalias" y que sentía que debía advertir sobre Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, "antes de que arruine más vidas".

Ahora es la actriz de Juego de Tronos Esmé Bianco la que ha presentado una demanda contra Manson después de asegurar que el artista la persiguió con un hacha y la trató "como a una prisionera".

Evan Rachel y Esmé Bianco son algunas de las mujeres que se han pronunciado sobre los terribles abusos del cantante, pero lo cierto es que son muchas las acusaciones que existen contra Marilyn Manson. Recogemos las denuncias más escalofriantes.

Lista de acusaciones sexuales contra Marilyn Manson

Rachel Wood denuncia torturas y golpes

La actriz de Westworld Evan Rachel Wood conoció a Manson cuando ella tenía 19 años y él, 38. Al parecer, los dos se pusieron en contacto por primera vez cuando Manson solicitó que Wood apareciera en su película de terror Phantasmagoria: The Visions of Lewis Carroll.

Evan Rachel Wood en Westworld // HBO

Mantuvieron una relación entre 2007 y 2010, pero no fue hasta febrero de este año cuando la joven se refirió a Manson como su abusador.

"Comenzó a acecharme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Se acabó tener miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para denunciar a este hombre tan peligroso y hacer un llamamiento a las empresas que le han tolerado, antes de que arruine más vidas. Apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio", aseguraba la actriz en sus redes sociales.

"En una ocasión, volví para tratar de calmar la situación, me arrinconó en nuestro dormitorio y me pidió que me arrodillara. Luego me ató de manos y pies. Una vez que estuve inmovilizada, me golpeó y sacudió partes sensibles de mi cuerpo con un dispositivo de tortura llamado varita violeta. Para él era una forma de demostrar mi lealtad. El dolor era insoportable. Sentí que dejé mi cuerpo y una parte de mí murió ese día", añadió.

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson // Gtres

El artista admitió haber abusado emocionalmente de Wood después de una ruptura en 2009. "Ese día llamé 158 veces, tomé una hoja de afeitar y me corté en la cara o en las manos", dijo Manson en una entrevista telefónica con Spin.

Sara McNeilly, encerrada en habitaciones

La modelo Sarah McNeilly también acusó a Manson de abuso físico y emocional el mismo día que Wood contó su historia. La joven relató en Instagram los abusos a los que se vio sometida prácticamente desde el primer día que conoció a Manson. "Mientras me cortejaba, me di cuenta de que estaba torturando a otros. En poco tiempo fui yo la que estaba siendo torturada", escribió.

"Abusaba de mí emocionalmente, me aterrorizaba y me llenaba de cicatrices. Me encerraba en habitaciones cuando era 'mala', a veces me obligaba a escucharlo entretener a otras mujeres. Me mantenía alejado de ciertos amigos o, si no lo hacía, él amenazaba con ir tras ellos. Me contaron historias de otros que intentaron contar su historia y sus mascotas terminaron muertas", relató sobre la cárcel en la que la había encerrado sin que se diera cuenta.

"No se permitieron más amigos varones en mi vida. Amenazó con golpear a uno de ellos después de que publicara algo en mi página de Facebook. Me arrojó contra una pared y amenazó con golpearme la cara con el bate de béisbol que estaba sosteniendo, por intentar que eligiera un par de pantalones antes de un vídeo musical", añadía.

"Lo vi grabando a otros sin saberlo con el fin de chantajear a la mayoría de las personas que entraban en 'el armario de la carne' (así llamaba a su casa). Lo vi aterrorizar y abusar de otros en mi presencia (...) Como resultado de la forma en que me trató, sufro de problemas de salud mental y trastorno de estrés postraumático que han afectado mis relaciones personales y profesionales, mi autoestima y mis metas personales. Creo que le gusta arruinar la vida de las personas", añade.

La "habitación de violar", según Phoebe Bridgers

Sólo unos días después de las dos acusaciones, fue la cantante indie Phoebe Bridgers la que rompió su silencio. Se animó a hablar después de que lo hiciesen otras once mujeres.

Según relató en Twitter, conoció a Manson siendo aún una adolescente y éste le enseñó su habitación de violar.

Su encuentro fue como fan pero rápidamente dejó de admirar al artista.

"Fui a la casa de Marilyn Manson cuando era adolescente con unos amigos. Era una gran admiradora. Él habló de una de sus habitaciones como la habitación de violar. Dejé de admirarlo".

Y asegura que esta era una situación conocida por todos: "El sello lo sabía, la gerencia lo sabía, la banda lo sabía. Distanciarse ahora, fingir estar conmocionado y horrorizado es jodidamente patético.

Ashley Lindsay Morgan asegura que hubo violencia sexual

Poco tiempo después de las denuncias de Wood y McNelly, una mujer llamada Ashley Lindsay Morgan hizo unas acusaciones muy similares en sus redes sociales.

"Hubo abuso, violencia sexual, violencia física y coacción. Todavía siento los efectos todos los días. Tengo terrores nocturnos, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y, en su mayoría, TOC paralizante. Trato de lavarme constantemente para sacarlo o quitarme de encima", relata.

"No quiero que le haga esto a nadie más, y me he sentido responsable de que hayan sido lastimados durante este tiempo. Solo pensé que de alguna manera era mi culpa. Sé que todavía le está haciendo esto a una puerta giratoria de chicas jóvenes y le está causando un daño irreparable. Me adelanto para que finalmente se detenga", termina la publicación, que incluye un correo electrónico presuntamente enviado por Manson en el que instaba a Morgan a firmar un pacto de sangre.

Gabriella, una "superviviente"

También en febrero de 2021, otra mujer anónima llamada Gabriella se identificaba no solo como víctima de Manson, sino como superviviente.

"La razón por la que finalmente estoy compartiendo esta experiencia traumática es por mi curación y porque he terminado de estar en silencio. No creo que sea justo que alguien no sea responsable de sus horribles acciones. No soy una víctima. Soy una superviviente"

Ellie Rowsell denuncia que la grabó sin consentimiento

Ese mismo mes la cantante Ellie Rowsell, vocalista principal y guitarrista de Wolf Alice, acusó a Manson de conducta sexual inapropiada. Rowsell expresó su apoyo a Wood y detalló su propio encuentro con el cantante, al que acusó de grabarla en vídeo por "debajo de la falda" sin su consentimiento.

"Conocí a Marilyn en el backstage de un festival hace unos años. Después de que sus cumplidos hacia mi banda se volvieran cada vez más hiperbólicos, comencé a sospechar de su comportamiento. Me sorprendió mirar hacia abajo y ver que estaba filmando por debajo de mi falda con una goPro", relató.

Esmé Bianco denuncia que se sentía secuestrada

La actriz de Juego de Tronos Esmé Bianco ha sido la última en alzar la voz contra Manson y lo ha hecho presentando una demanda formal. Durante la semana pasada presentó una demanda contra el cantante por "drogarla, golpearla y torturarla".

En su propio testimonio en apoyo de la Ley Phoenix, Bianco dijo: "Básicamente me sentí como una prisionera. Iba y venía a su antojo. Controlaba con quien hablaba. Llamé a mi familia escondida en el armario".

Esmé Bianco, actriz de 'Juego de Tronos', denuncia a Marilyn Manson por "tortura y violación" // Getty Images.

Entre las afirmaciones más impactantes, Bianco asegura que Manson la llevó en avión a Los Ángeles a principios de 2009, supuestamente para filmar un video musical para su canción 'Quiero matarte como lo hacen en las películas'. Al llegar, se enteró de que no había equipo de filmación, solo estaba Manson y este esperaba que ella se quedara con él, estuviera disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y usara lencería como su 'disfraz'.

Marilyn Manson, acusado de abusos por la actriz de Juego de Tronos, Esmé Bianco // GTRES | YouTube/@HBO

La actriz asegura que le dieron drogas, alcohol y la sometieron a amenazas de violencia y violación. Además, según su relato, Manson la ató a un reclinatorio de oración y la golpeó con un látigo que, según le dijo, fue utilizado por los nazis. Además, asegura que Manson también la electrocutó.

Los abogados del cantante han negado rotundamente todas las afirmaciones de Bianco, diciendo que son "demostrablemente falsas".

El propio Manson ha dicho que todos los testimonios de estas mujeres son "horribles distorsiones de la realidad".