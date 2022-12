¿Quién es Mariana Treviño? Conoce a la actriz mexicana compañera de Tom Hanks en 'Un vecino gruñón'

Mariana Treviño da el salto a Hollywood de la mano de Tom Hanks. La actriz mexicana de 45 años es la protagonista de Un vecino gruñón, la película basada en la exitosa novela de Fredrik Backman que ya había sido llevada a la pantalla grande en Suecia.

Rodar este remake, que llega a las salas españolas el 28 de diciembre, fue todo una sorpresa para la actriz, como confesó en el programa mexicano Ventaneando. “Nunca lo hubiera imaginado, porque uno va trabajando y trabajando, en mi caso nunca futureo (sic) mucho, o sea, como que estoy trabajando en lo que estoy trabajando y así se me fueron pasando los años”, dijo la actriz, para la que recibir la llamada de Hollywood fue toda una sorpresa.

Una sorpresa que la llevó de la alegría al llanto. "Lloré varias veces a lo largo del proceso", contó en esa misma entrevista. Fueron lágrimas de alegría, "por dimensionar lo que estaba viviendo y por tratar de capturar cada detalle para recordar después, porque después de estas cosas te acuerdas toda tu vida".

La experiencia de trabajar con Tom Hanks

Mariana Treviño define esta experiencia como una experiencia única. No solo por suponer su salto a Hollywood, también por haber compartido pantalla con Tom Hanks.

"Estás acostumbrado a verlo en las películas toda la vida y verlo de frente, es extraño, imponente. Fue cálido desde el principio. Fue un regalo trabajar con él", aseguró sobre el protagonista de Náufrago y Forrest Gump.

La actriz ha contado también que se llevó "una grata sorpresa" en el rodaje al "ver que todo lo que proyecta en sus películas es verdad". "Tiene una gran cualidad, por eso actúa como actúa, es muy generoso”, explicó.

Las series más famosas de Mariana Treviño

Un vecino gruñón es el trabajo más reciente de Mariana Treviño, a la que seguro has visto en varias series famosas a nivel internacionales.

La mexicana es la protagonista de las cuatro temporadas de la serie Club de Cuervos, de Netflix; sale en tres episodios de Narcos: México y en siete de La Casa de las Flores. Manolo Caro la fichó para la segunda temporada de la serie y dar vida a la malvada Jenny Quetzal, presentada como una gurú del éxito financiero y la plenitud persona.

La serie protagonizada por Paco León es uno de los muchos trabajos que ha rodado junto a Manolo Caro, a quien conoció en 2013 y que desde entonces la ha llamado para numerosos proyectos. El director de Guadalajara (1984) ha contado con ella para cuatro películas (las primeras de esta lista) y dos series).

No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2013)

(2013) Amor de mis amores (2014)

(2014) Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando (2014)

(2014) Perfectos desconocidos (2018)

(2018) La casa de las flores (2019-2020)

(2019-2020) Érase una vez... pero ya no (2022)

Un problema de tiroides desencadenado por el estrés

La actriz también es la protagonista de Cecilia, una serie de ocho episodios que cuenta la historia de una mujer sobrecargada de trabajo cuyo mundo se desmorona cuando sufre un derrame cerebral. Lo que al principio parece una tragedia termina siendo una oportunidad para reunir a su familia y reconstruir su vida.

La historia de este personaje no resultó ajena a Cecilia, quien reconoció en una entrevista que se identificó con el personaje. "Y creo que muchas personas que vean la serie lo harán también, porque vivimos con ritmos muy frenéticos. Muchas veces una duerme poco, no come porque tiene que llegar a cinco lugares, dar funciones y luego manejar a otro lado. Yo amo la ciudad de México, pero conducir en ella es estresante; implica un gran esfuerzo energético", contó la actriz, a la que el estrés le pasó factura.

"La psique y el cuerpo (que son tan bondadosos y resistentes) de repente, te avisan. A mí me ha pasado, porque era adicta al trabajo. Y si bien no con la gravedad de mi personaje, me he enfermado. Tuve un problema de tiroides hace tiempo. El cuerpo somatiza las emociones, las cosas que no resuelves. Y cuando eso ocurre, tienes que hacer una revisión para ver dónde, tus propias acciones, han generado o permitido ese desequilibro", explicó la actriz poco dada a hablar de su vida privada.

La único que se conoce de su vida sentimental es que fue pareja del actor Pablo Valentín, de quien se separó de común acuerdo y con quien mantiene una muy buena relación actualmente. Además, se sabe que no tiene hijos pero ha experimentado la maternidad a través de sus personajes.

"Me ha tocado vivirla a través de mis personajes, pero nunca había experimentado el papel de una matrona de hoy en día, moderna, que jala todos los hilos, pero me puedo identificar profundamente tenga hijos o no", dijo durante la presentación de la serie Cecilia.