Quién es Masi, la actriz y presentadora que dirige las postgalas de 'Operación Triunfo 2023'

Operación Triunfo ha regresado este 2023 con un panel de presentadores excepcional. Chenoa sustituye a Roberto Leal como conductora del programa que la catapultó al estrellato hace más de 20 años y al terminar, será la actriz María Isabel Rodríguez -conocida como Masi- la que coge las riendas para comentar las actuaciones.

Masi (29 años) nació en 1994 en Málaga y estudió Comunicación Audiovisual, lo que le permitió ganar dinamismo y confianza en el control y manejo de la voz. Desde joven sabía que quería dedicarse a la interpretación y sus años en la universidad le ayudaron a comprender mejor cómo funcionaba y empezar a abrirse paso.

Los inicios de Masi en YouTube

Podemos decir que es una artista multidisciplinar porque en los últimos años la hemos visto como cantante, streamer, actriz y presentadora. Sus primeros pasos se remontan a 2018, después de conocer a su actual pareja IlloJuan, cuando empezó a subir covers de canciones famosas a YouTube como Nos volveremos a ver de La Raíz o Con la miel en los labios de Aitana.

Ella misma dijo en uno de sus videos que siempre había querido dar el paso de empezar a compartir contenido, pero no estaba convencida al 100%.

Desde entonces, hemos podido ver su crecimiento hasta convertirse en una artista multidisciplinar. Como streamer, batió un récord al superar a Ibai Llanos en su primer directo y alcanzar los 36.000 espectadores de forma continuada, mientras el vasco arrancó su directo el mismo día con 30.000.

También la hemos podido ver despuntar como cantante. Durante su visita a Cuerpos especiales, reveló que de momento solo está colaborando con amigos y aún no se ve sacando canciones sola. Ha trabajado con Xuso Jones en el tema Pelis de amor y con Carlos Marco (Mantra) en Buen Día.

"Lo que tengo son colaboraciones con amigos, me gustaría ponerme más en la música, pero poquito a poco", aseguró.

La faceta de actriz y dobladora de Masi

Masi es la reina de la interpretación y ahora mismo está protagonizando la obra de teatro No me toques el cuento, que cuenta la historia de las princesas que se rebelan contra la versión clásica y quieren darle una vuelta a su vida. Ella interpreta a la Bella Durmiente.

Además, es dobladora en anuncios de televisión. Ella colgó un video en Instagram con un mix de spots en los que había trabajado y se incluían marcas tan populares como Coca Cola, Cruzcampo o Movistar.

La malagueña tiene un papel en Berlín, la precuela de La casa de papel que todavía no se ha estrenado: "Tengo un personaje en la precuela de la Casa de Papel, Berlín. Es muy fuerte, me seleccionaron en octubre del año pasado y he estado un año que no he podido decir nada", dijo en redes hace pocos meses.

Y para acabar, hay que destacar su faceta de presentadora de radio y televisión. Condujo el programa Fuera de tono en Amazon Music y presentó el show de Ibai Llanos Disaster Chef. La hemos podido escuchar en Europa FM frecuentemente como colaboradora de Tómatelo menos en serio, el late night show de Chenoa.

Su relación con IlloJuan

Masi mantiene una relación desde hace seis años con IlloJuan, uno de los streamers más populares del momento. Se conocieron en una fiesta de Halloween en Málaga, aunque en aquel entonces ella tenía novio. Contaron en el podcast de Jordi Wild que él iba vestido con un pijama de mono y ella de muerta.

Se agregaron a Facebook y cuando la influencer lo dejó con su pareja, él aprovechó y le habló de "la pelota en el estómago" que tenía desde hacía más de un año.

La pareja comparte mucho contenido en redes sociales de viajes y planes que hacen juntos e incluso en 2022 vivieron en Twitch un episodio muy emotivo. Él se encontraba haciendo un directo y ella apareció por sorpresa con varios regalos de cumpleaños, así que prefirió parar de grabar, pero Masi le pidió que no.

El regalo era un retrato de toda su familia e IlloJuan comenzó a llorar.

En otra ocasión, estaban grabando un directo juntos y él le dedicó unas palabras que casi hacen que se le salieran las lágrimas: "Masi es uno de los pilares de mi vida, ¿sabes? Junto con mi familia y mis amigos es una pata que sujeta todo y que si esa pata se cae a mí se me desequilibra todo: todo lo que tengo se me desequilibra y muchas de las cosas que me hacen ilusión son en parte porque las puedo compartir con ella".

"Si no las pudiera compartir con ella, no me haría tanta ilusión. Porque la vida es compartir, si no tienes nadie con quien compartir… No me refiero de no tener pareja, ¿sabes? No tener pareja no pasa nada, me refiero a alguien especial ya sea un amigo o un familiar con quien poder compartir algo (y para mí en este caso es Masi), a mí no me sirve de na", cerró.

Masi e IlloJuan son una de las parejas de streamers más populares de la actualidad.

Con 29 años, la malagueña no deja de ampliar su trayectoria y no cabe duda que nos dará grandes alegrías en OT.