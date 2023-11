Quién es Michelle Ivana, la actriz del vídeo de Rauw Alejandro que es clavadita a Rosalía

Diluvio es la primera canción que Rauw Alejandro estrena después de su despedida musical a Rosalía en Hayami Hana, un tema en el que desnuda sus emociones para recordar todas esas cosas que le enamoraron de Rosalía.

Una canción que no todos vieron apropiada, ya que desvela intimidades un tanto incómodas ―como que la artista no pasaba por un buen momento anímico―, pero que muchos fans agradecieron para entender qué había pasado entre la pareja, que se había convertido en un referente de amor sólido y compromiso para muchos jóvenes. Sin embargo, como todo en la vida, las situaciones cambian y los sentimientos mutan. El pasado mes de julio la pareja anunciaba su ruptura y al margen de la citada oda a su amor, no se habían vuelto a hacer referencia el uno a otro.

Hasta ahora. Rauw Alejandro habla de un amor pasional y desatado en Diluvio, una canción que llega acompañada de un videoclip con dos referencias a Rosalía bastante claras.

El parecido de Michelle Ivana y Rosalía

Prácticamente, son dos gotas de agua. Los rasgos físicos de la joven que protagoniza el vídeo musical, la modelo neoyorkina Michelle Ivana, son realmente similares a los de la catalana.

Melena oscura y ondulada, nariz en punta, labios voluminosos... Las miradas son clave, y el deseo entre ambos traspasa la pantalla.

Un trabajo que Ivana asumió por primera vez, ya que nunca había hecho una incursión en el mundo de la interpretación. En sus redes sociales confesó que durante el rodaje no había podido evitar sentirse nerviosa, pero que gracias a la cercanía del puertorriqueño y su equipo todo fue como la seda. "¡Mi primer papel actoral! Al principio estaba muy nerviosa, pero los directores y el artista me hicieron sentir muy cómoda y ¡estoy muy feliz con cómo quedó el vídeo final!", ha escrito en su Twitter.

Además de modelo, Ivana es experta en redes sociales y creadora de contenido, una habilidad que compagina con sus dotes de estilista.

Tal y como destaca en su papel de LinkedIn, se formó en Nutrición en Nueva York, estudió el Instituto de Arte de Chicago y ahora trabaja y pertenece a la agencia de modelos Ford Models.

Subidos a una moto

En el clip, la pareja protagoniza una sensual escena sobre una moto, vehículo que ―como todo el mundo sabe― Rosalía eligió como elemento central de su disco Motomami.

"Mi abuela es la motomami original", dijo la artista cuando presentó el álbum, en el que además la homenajeó, incluyendo una grabación de voz que le había enviado en su canción G3N15.

