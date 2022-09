¿Quién es el novio de Paz Padilla? Conoce al hombre con quien ha rehecho su vida tras la muerte de su marido

La muerte de Antonio Vidal en julio de 2020 supuso para Paz Padilla uno de los mayores varapalos de su vida.

La presentadora perdía al amor de su adolescencia —con el que se reencontró años después de su ruptura y tras separarse de Albert Ferrer, padre de su hija Anna— por culpa de una grave tumor cerebral que le obligó a estar en tratamiento los últimos meses de vida. La enfermedad coincidió con el confinamiento, un tiempo que la gaditana aprovechó para dedicarse a su marido en cuerpo y alma.

Paz Padilla y Antonio Vidal // Gtres

Tras su muerte, Paz Padilla se afanó en reivindicar la necesidad de cuidados paliativos en los hospitales.

Hablaba del luto, la pérdida y el duelo por un ser querido con total normalidad, dolida por la ausencia pero esperanzada en un futuro diferente sin su marido. Convirtió su experiencia en el libro El humor de mi vida, un testimonio personal que además llevó a las tablas del teatro bajo el mismo título.

Dos años después de este doloroso episodio, Paz Padilla abre su corazón al amor en los brazos del fotógrafo y Guardia Civil Fran Medina.

Desde cuándo están juntos y de qué se conocen

La humorista de 52 años lleva unos meses conociendo al fotógrafo y guardia civil Fran Medina, con quien se le vio pasear a principios de enero de 2022 por Zahara de los Atunes, un enclave muy especial para la presentadora gaditana. En esa playa de Cádiz se dio el 'sí, quiero' con el fallecido Antonio Vidal y en ese mismo lugar le rindió homenaje tras su fallecimiento.

Sus primeras fotos llegaron a principios de año en la revista ¡Hola!, pero en aquellos meses nadie imaginaba que este acercamiento podría tornarse en algo más que una amistad.

También el pasado mes de junio los paparazzi los captaron montando en Marbella el mercadillo de los productos de Noniná, marca que la presentadora ha fundado junto a su hija Anna.

Paz Padilla y Fran Medina // GTRES

No fue hasta el mes de julio cuando fotografiaron a Paz Padilla y Fran Medina dándose un baño juntos en un pantano, unas acarameladas imágenes que incluían beso y que evidenciaban que su actitud cariñosa iba mucho más allá que la de una simple amistad. La revista Semana fue la encargada de dar la gran exclusiva.

Tiempo antes, en el verano de 2021, Paz Padilla había asegurado en una entrevista con Bertín Osborne estar "abierta al amor".

"El amor no se dosifica, si viene una persona que me quiera y me haga volver a sentir... Pero será diferente porque no hay dos amores iguales", dijo en otra ocasión tras la pérdida su marido.

Cabe destacar que ni Paz Padilla ni Fran Medina se han pronunciado sobre su relación, aunque las imágenes de su beso no dejen lugar a dudas sobre la naturaleza de su amor.

Este ha sido su primer verano juntos y la revista Semana, que lleva una foto de la pareja en portada este miércoles, asegura que son "inseparables".

Quién es el fotógrafo Fran Medina

A sus 53 años, Paz Padilla se ha convertido en el centro de todas las miradas por su noviazgo con Fran Medina, el hombre que le ha devuelto la sonrisa.

Se trata de un fotógrafo de la revista ¡Hola! que, además, habría trabajado en más de una ocasión en reportajes protagonizados por la propia Paz Padilla, como algunos de los posados que ha llevado a cabo con su hija. Además, es Guardia Civil, aunque en la actualidad se dedica al mundo de los focos y la publicidad.

"Divertidísima sesión con Paz Padilla y Anna Ferre publicada esta semana en la revista ¡Hola!, junto con mi compañera Karen en el precioso hotel Duques de Medinaceli del Puerto de Santa María. Muchas gracias a todo el equipo!!", escribió Medina en sus redes sociales, una publicación que eliminó tras conocerse su romance con la presentadora. De hecho, no solo borró el post, sino que restringió el acceso a su cuenta de Instagram.

"Él no quiere saber nada, es feliz con sus trabajos, y se ha visto sobrepasado de llamadas y mensajes. Se ha ido hasta que todo esto pase. Volverá, porque, en el fondo, vive de la publicidad de su trabajo", aseguraban a Jaleos de El Español desde el entorno de Fran Medina.

Además de reportajes para revistas, Fran Medina ha captado a Paz y su hija Anna para las fotos promocionales de su marca Noniná, de la que ayudó a montar su famoso mercadillo.