Quién es quién en la familia de Miguel Bosé: su madre, sus hermanas y su relación con los Rivera Ordóñez

El clan Bosé-Dominguín siempre ha estado envuelto en un halo de belleza, arte, libertad y glamour. Sin embargo, su realidad ha sido muy distinta a la que hemos visto en medios. Peleas, infidelidades, problemas económicos y apariencias desmitifican la imagen de esa familia que orbitaba alrededor del mítico torero Luis Miguel Dominguín, la bella actriz italiana Lucía Bosé, y el hijo de ambos, Miguel Bosé, un cantante que llegó para revolucionar la música en una España que abandonaba los tiempos grises de la dictadura.

La vida del cantante estuvo marcada por su padre, como él mismo ha contado en su libro El hijo del capitán trueno. Entre la admiración, pues el torero era un destacado personaje público que contaba con la amistad de políticos, escritores, actores y pintores, y el rencor, por no aceptar su feminidad y querer convertirlo “en un verdadero hombre”, Bosé vivió una traumática infancia.

Con su madre, musa del neorrealismo italiano, la relación siempre fue distinta. Para la artista italiana solo tenía sentimientos de adoración, admiración y protección, de niño y de adulto, aunque entre ellos también hubo épocas de distanciamiento y enfrentamiento.

Lejos quedan los tiempos en los que Miguel Bosé vivió las mieles del éxito con una consagrada carrera como cantante, considerado uno de los hombres más atractivos del país y un referente de la libertad sexual. En los últimos años, su imagen pública ha quedado dañada por sus declaraciones negacionistas, por su ruptura polémica con Nacho Palau, por su papel de padre, por su actitud con los medios y por sus adicciones. Su familia, lejos de salir en su auxilio, ha mostrado una realidad que poco tiene que ver con aquella idílica familia en la que sobraba talento, lealtad y amor.

Dos hermanas retiradas en el campo que han descubierto el lado oscuro de sus vidas en un programa de televisión, una sobrina carismática a la que el cáncer se llevó en su mejor momento, un polémico sobrino también negacionista, un ex en un reality… Estos son los mediáticos miembros del clan Bosé:

Lucía Dominguín

La hermana mediana de Miguel Bosé tiene 65 años, solo un año menos que el cantante, y una vida de claroscuros que le han obligado a volver a empezar en numerosas ocasiones.

Con solo 17 años se casó con el ingeniero italiano Alessandro Salvatore y con 18 años tuvo a su primera hija, Eleonora —conocida como Bimba—. Cinco años más tarde nacería Olfo. Los dos hijos fueron separados de ella cuando el matrimonio decidió poner punto y final. El italiano logró la custodia y se marchó a Estados Unidos a vivir con ellos, hasta que por fin pudieron regresar con su madre.

Más tarde conocería al actor extremeño Carlos Tristancho, con el que se casó y tuvo dos hijas, Jara y Palito. Con él pondría en marcha un negocio hotelero en Badajoz que terminó siendo el origen de numerosos problemas económicos y que llevó a Lucía Dominguín a ser desahuciada.

En enero de 2017, tuvo que afrontar el golpe más duro de su vida: la muerte de Bimba por un cáncer de mama. Solo tres años después, en marzo de 2020, despidió a su madre, la que había sido su gran apoyo en ese tiempo.

Entregada a la vida de campo en su casa de Valencia, Lucía vive retirada de la escena pública aunque en los últimos años la hemos visto disfrutar de dos de sus pasiones en la televisión: la cocina, como concursante de Masterchef Celebrity 2020, y la vida rural, en el reality Pesadilla en el paraíso.

Paola Dominguín

La hermana pequeña de Miguel Bosé, de 61 años, puede presumir de haber contado con un padrino de excepción: el pintor Pablo Picasso. A partir de ahí su historia no se podía escribir de otra manera que no fuera rodeada de arte y creatividad.

Paola Dominguín ha sido modelo, presentadora, diseñadora y empresaria, aunque ahora vive, con su hermana, totalmente retirada de los focos en el pueblo valenciano de Vilamarxant.

Uno de los episodios de su vida que más interés mediático despertó fue su historia de amor con el actor Jose Coronado. Se conocieron en el rodaje de la película Brumal y estuvieron juntos cuatro años y tuvieron un hijo, Nicolás. En 1988 pusieron fin a su relación por las continuas infidelidades de él. “Yo busqué que me lo contara. Le pregunté cuarenta veces si me había puesto los cuernos y al final un día me lo dijo", contó en un programa de televisión.

Paola tiene otra hija, fruto de su matrimonio con el músico Manuel Villalta del que se separó en 2009, Alma Villalta, que trabaja como maquilladora en cine y series.

Nacho Palau

A finales de 2018 se hizo pública la ruptura de Miguel Bosé y Nacho Palau, su pareja durante más de 20 años. Las separación hizo públicos detalles de la relación que no dejaron en buen lugar al cantante. Especialmente polémica fue la decisión de Bosé de separar a sus cuatro hijos. Diego y Tadeo (hijos biológicos de Bosé) se fueron a vivir con el cantante, mientras que Ivo y Telmo (cuyo padre biológico es Nacho Palau) se establecieron con el escultor valenciano.

Desde que se conoció la separación, Palau, que durante todo ese tiempo había tenido un perfil público bajo y era casi un desconocido, se convirtió en objetivo de la prensa. El pasado año, Palau se convirtió en uno de los concursantes más populares del reality Supervivientes, donde fue el tercer finalista.

A los pocos días de regresar de Honduras, le diagnosticaron un cáncer de pulmón y eso propició el acercamiento con su expareja con el que parece haber limado asperezas y en el que parece confiar el futuro de sus hijos.

Bimba Bosé

La sobrina mayor de Miguel Bosé, Eleonora —su nombre real—, falleció como consecuencia de un cáncer de mama en enero de 2017, con solo 46 años.

Bimba fue una relevante modelo internacional que posó para los fotógrafos de moda más prestigiosos: Richard Avedon, Terry Richardson o Mario Testino. Además, fue musa de uno de los diseñadores españoles más importantes de las últimas décadas, David Delfín, que también murió por un cáncer solo seis meses después.

Heredera de la genética más artística y creativa de la familia, también decidió dedicarse a la música. El dúo que protagonizó con su tío en el disco Papito, cantando juntos el tema Como un lobo, la llevó a actuar en la gala de los Latin Grammy en 2007 y fue el impulso definitivo para aventurarse con su propio grupo, The Cabriolets.

Bimba tuvo dos hijas de su relación con el músico Diego Postigo: Dora, de 18 años, que ya está empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la música y la interpretación, y June, de 11.

Rodolfo Bosé

Aunque se dio a conocer con el nombre de Olfo, ahora prefiere ser conocido como Rodolfo. El sobrino mayor de Miguel Bosé, de 42 años, es uno de los más controvertidos miembros del clan, marcado por una desgarradora infancia, según contó él mismo en una entrevista.

Sufrió, junto a su hermana, un intento de secuestro por parte de su padre cuando tenían 11 y 6 años respectivamente, y su vida junto a éste en Estados Unidos estuvo marcada por el menosprecio y los desprecios a su madre.

Olfo Bosé, Jara y Lucía Dominguín // Gtres

Cuando regresó a España, el sobrino de Miguel Bosé decidió quedarse en Madrid en vez de trasladarse a Badajoz, donde Lucía y su nueva pareja habían abierto un negocio hotelero. Durante esos años, vivió con su abuelo Luis Miguel Dominguín y, cuando éste falleció, se quedó con su tío Miguel, con el que tuvo algunas desavenencias por lo que terminó por abandonar la casa.

Un matrimonio con Katerina Strygina que apenas duró tres meses, las acusaciones contra el marido de su madre y sus discursos negacionistas del coronavirus —aunque estuvo en la UCI durante dos semanas por el virus— , muy en la línea de su tío, han sido algunas de las polémicas que ha protagonizado.

Nicolás Coronado

El hijo de Paola y Jose Coronado dio buena cuenta de su talento a los pocos meses de nacer, cuando dormido posó, dormido junto a su tío, en la portada del disco Los chicos no lloran. Ese fue su primer trabajo como modelo, después llegaría a desfilar para Valentino, Armani o Carolina Herrera.

Asentado en el mundo de la moda, decidió probar suerte con la interpretación y poco a poco se fue haciendo un hueco en series de éxito como Águila Roja, Cuéntame cómo pasó, Tierra de Lobos o Valeria. En 2020 formó parte del elenco de concursantes famosos de Masterchef Celebrity y llegó hasta la final.

Hace unos años el joven de 34 años, que presume de ser el más místico de toda la familia, decidió compaginar su trabajo como actor con talleres de meditación y gestión emocional en los que ejerce de instructor. Además, vive en el campo, rodeado de animales, y comparte su vida con la profesora de yoga Natalia Moreno. Su deseo más ferviente: poder vivir de la pintura, una forma de creatividad que siempre le ha acompañado y por la que decidió estudiar Bellas Artes.

Palito Dominguín

Lucía Tristancho Dominguín —nombre real— era, hasta su paso por Supervivientes, una de las grandes desconocidas del clan Dominguín. Y aunque su actitud y su compañerismo en la isla despertaron numerosas simpatías entre el público, meses más tarde de regresar a España la sobrina de Miguel Bosé decidió mantener un perfil bajo para centrarse en su faceta artística.

Hace apenas un mes, la segunda hija de Lucía Dominguín y Carlos Tristancho se convertía en la primera española que figura en los primeros puestos del ranking OpenSea 2022, una de las plataformas mundiales más importantes de venta de NFT's —obras artísticas digitales—. Llegó a vender 10.000 obras en 24 horas de su colección Walter Ego.

Dora Postigo

Hace solo unas semanas, la sobrina-nieta de Miguel Bosé —es hija de su sobrina Bimba Bosé— ocupaba numerosos titulares de portada por el estreno de la película en la que debuta como protagonista. Se trata de Rainbow, dirigida por Paco León, una versión libre de la historia de fantasía El mago de Oz.

Aunque donde verdaderamente lleva tiempo volcando sus esfuerzos es en la música. La joven de 18 años toca el piano desde los cinco, dio su primer concierto con 12 y con 14 lanzó su primer sencillo Saving Start.

Para la película de León, además, ha compuesto Feel it, una de las canciones que forman parte de su banda sonora.

Francisco y Cayetano Rivera Ordoñez

Los hijos de Paquirri y Carmina Ordoñez son sobrinos del cantante. Sin apenas relación desde hace años, su cercano parentesco aún sorprende a muchos: la madre de Carmina Ordóñez (Carmen Dominguín) era hermana de Luis Miguel Dominguín, padre de Miguel Bosé. Por tanto, la socialité fallecida en 2004 y el artista eran primos.

Hace dos años, Fran Rivera sorprendía a sus seguidores en redes sociales con una foto junto al cantante en una plaza de toros.

“Foto para la historia. Mi abuelo, mi tío Miguel Bosé y un renacuajo que soy yo. En una Goyesca”, escribió el torero, al que solo le une un vínculo de sangre con el cantante.