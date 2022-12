¿Quién es Sam Heughan? Los inicios del actor, su misteriosa pareja y su polémico desnudo en 'Outlander'

Sam Heughan tiene 42 años y una carrera reciente ante las cámaras. El actor escocés, que presenta la película Love Again, siempre quiso dedicarse a la interpretación pero no lo tuvo fácil al principio. De hecho, antes de convertirse en Jamie Fraser, el personaje que interpreta en la serie Outlander desde 2014, estuvo a punto de abandonar su sueño.

"Tuve bastantes audiciones, pero no obtuve ningún papel (…)", contó en el programa WTFPod sobre los meses que pasó en Los Angeles tras terminar el la exitosa gira del show Batman Live, en el que daba vida a Batman y a Bruce Wayne. "Regresé a Londres, me sentía bastante decepcionado, y había gastado todo mi dinero", añadió al hablar de cómo le llegó el papel que le cambió la vida.

Estuvo a punto de dejar la actuación

En ese momento tenía algo más de 30 años y llegó a pensar en retirarse. Su plan cambió al recibir la llamada para presentarse al casting de Outlander.

"Entonces tuve está audición, y recuerdo que cuando leí el guión dije: ‘¡Ooohh!… Yo conozco a este hombre (a Jamie Fraser), puedo hacer esto", contó sobre el primer contacto con su personaje. "Fue raro porque cuando fui a la audición, la esposa de uno de mis mejores amigos era la que estaba haciéndola".

Con ella al otro lado, todo fue más fácil para Heughan, que reconoce que estaba aterrorizado con la prueba. "Me lo puso mucho más fácil, trajo a mi mejor amigo a la prueba en la pantalla”, contó el actor, que con una cara conocida cerca, todo resultó más sencillo.

Su presencia le ayudó a conseguir el papel que lleva interpretando desde 2014, le ha dado fama en todo el mundo y le ha hecho ganar numerosos premios, entre ellos el premio del público que recibió en la gala de entrega de los BAFTA 2022.

Su polémico desnudo integral en 'Outlander'

Outlander le ha dado grandes alegrías al actor pero también momentos innecesarios. La peor escena de su vida la grabó en la tercera temporada de la serie.

Lo contó Diana Gabaldon, autora de la saga en la que se basa la producción. El personaje de Sam tenía que vomitar e hicieron de todo para que fuese así. "Me dijo: 'Me han dado huevos teñidos de verde con el sabor a vainilla más desagradable. Y tengo que aguantarlo en mi boca hasta que me toque vomitarlo'. Por supuesto, rodaron la escena una y otra vez y, a la sexta vez, Sam miró el vaso con los huevos diciendo 'Joder'. Actuar no siempre es glamouroso", explicó la escritora sobre la primera parte de esta historia.

La segunda llegó tras terminar la grabación. "He estado vomitando en un cubo toda la mañana y ahora creo que me estoy poniendo malo", la contó el actor, que en la primera temporada de la serie vivió otro incómodo e innecesario momento.

Ese otro momento fue su desnudo integral en el último episodio de esa temporada cuando el villano Black Jack Randall lo captura para luego torturarlo y violarlo en un calabozo. "Estar desnudo no añade más horror a la situación que Jamie sufre en esa mazmorra del castillo", escribe en sus memorias Waypoints: My Scottish Journey. "La toma del pene era innecesaria y traicionó un poco mi confianza en el equipo creativo".

"Me opuse, razonando que la desnudez sexualizaba una experiencia horrorosa para mi personaje y eso provocó un gran debate. Las conversaciones creativas son una característica de todas las producciones, el buen arte se hace cuestionando la verdad y todos queremos hacerlo bien", recuerda el actor, que, como productor de la serie desde 2020, contrató un coordinador de intimidad para preparar este tipo de escenas.

"Es importante que todo el mundo esté protegido, pero también que encontremos una forma de explorar estas escenas y de sacar algo más de ellas", asegura.

La infancia de Sam Heughan

Dejando estos episodios a un lado, ha y que decir que Jamie Fraser le puso las cosas fáciles a Sam Heughan, quien no tuvo precisamente una infancia fácil.

Según contó en una entrevista en High Performance podcast, su infancia no fue un camino de rosas. Su padre los abandono cuando era un niño y su madre Chrissie Heughan tuvo que luchar por mantenerlos a él y a su hermano Cirdan sin ninguna ayuda. Antes de que su relación terminase, sus padres formaron parte de la comunidad Gandalf's Garden, vinculada a El señor de los anillos, y de ahí que sus hijos lleven nombres relacionados con la saga de Tolkien.

"Tengo pocos recuerdos de mi padre, se fue cuando yo tenía 18 meses. No me volví a conectar con él adecuadamente hasta que fui un adulto", contó en The One Show de la BBC, donde explicó también que tuvo la oportunidad de reencontrarse con él antes de su muerte por una leucemia. "Fue una experiencia conocer a mi padre cuando estaba a punto de morir y fue muy personal para mí. Pero el libro es bastante catártico, tal vez esté poniendo algunas cosas en paz", añadió al hablar de sus memorias Waypoints: My Scottish Journey.

El cáncer ha marcado a la familia del actor. Su hermano Cirdan también fue diagnosticado con esta enfermedad en 2008, de ahí que el actor colabore con asociaciones en la lucha contra esta enfermedad.

La misteriosa pareja de Sam Heughan

Sam Heughan ha escrito un libro de memorias, pero nunca ha hablado de su vida sentimental, en la que se señalan dos posibles parejas.

La actriz de Twin Peaks Amy Sheals ha sido señalada durante años como su pareja, con la que habría mantenido una relación intermitente desde 2014 y con la que se acudió en 2018 a la presentación de El espía que me plantó.

No posaron juntos y no han confirmado nunca la relación, que se desinfló en 2022 cuando el actor fue pillado besando a la modelo Monika Clarke en una cafetería de Nueva York.

"Compartimos un bagel y fue delicioso, lo disfruté, pero sigo esperando que Drew me llame", dijo el actor durante el estreno de la temporada sexta de Outlander cuando le preguntaron por la también empresaria. Clarke tiene una tienda de joyas llamada 'My Verite' en la Quinta Avenida de Manhattan.

Drew es Drew Barrymore que en una entrevista en The Drew Barrymore Show se interesó por su situación sentimental. "¿Por qué preguntas eso?", le respondió sorprendido el actor, al que respondió asegurando que sus fans estaban interesados por sus asuntos del corazón.

Heughan contestó esquivo y aprovechó la charla para negar unas declaraciones que le atribuyen diferentes medios. El actor nunca dijo que el trabajo fuese el amor de su vida ni tampoco que aspiraba a encontrar una pareja Claire, la de Jamie en Outlander.