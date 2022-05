De quién va vestida Chanel en su primera rueda de prensa tras Eurovisión: body, guantes y todo al negro

España ha recibido con los brazos abiertos a Chanel y sus cinco bailarines, que este domingo llegaban a la Plaza Mayor de Madrid para sumergirse en un auténtico baño de masas.

Su tercer puesto en Eurovisión supone el mejor resultado para España en los últimos 27 años. Fue en 1995 cuando Anabel Conde consiguió quedar en segundo lugar con el tema Vuelve Conmigo.

La hispanocubana y sus cinco bailarines estuvieron trabajando en la candidatura española desde su victoria en el Benidorm Fest, momento en el que la cantante fue cuestionada por la letra de SloMo. Incluso tuvo que eliminar su perfil en Twitter para no leer mensajes de odio. Aun así, este tercer puesto no es una venganza ante los que la criticaron. "Nosotros no hemos trabajado para callarle la boca a nadie. Hemos trabajado porque somos profesionales, somos apasionados de lo que hacemos y hemos trabajado por nosotros y por la candidatura", ha dicho en su primera rueda de prensa ante los micrófonos de RTVE.

Chanel, en rueda de prensa tras Eurovisión 2022 // EFE

Palomo Spain fue el encargado de diseñar el mono confeccionado con 50.000 cristales de Swarowski para su actuación sobre el escenario de Turín y los escenarios previos. Lo completó con una chaqueta estilo torera con hombreras de cuero y tachuelas. "La chaqueta es preciosa pero pesa un montón. Al principio tuve un poco de crisis y decía no puedo", ha asegurado.

El look de Chanel: dos piezas para un total black

Para esta última rueda de prensa, la cantante ha escogido un look monocromático en color negro formado por dos piezas y unos guantes de licra. Todas las miradas se centrado en ella y poco han tardado en preguntarse sus fans de quién va vestida la cantante,

La parte de arriba es un body elástico, de manga larga y con cuello estilo mao que va unido a los guantes, de la marca SKIMS, propiedad de la multimillonaria Kim Kardashian.

Precisamente este fin de semana salían a la luz las imágenes promocionales de Rosalía luciendo varias piezas de la firma, que está especializada en ropa íntima, prendas interiores y fajas. Acaba de aterrizar en España y ya se puede comprar online a través de su página web. Aunque el modelo que luce Chanel no está disponible en la web, sí hay uno muy parecido disponible en varios colores, con un precio de 88 euros.

Para la parte de abajo, Chanel ha escogido unos pantalones estilo bombacho de la firma Maison Margela, fundada en París en el año 1988. El estilismo lo completan unos botines negros de la marca Yoox.