Quique San Francisco y Rosario Flores, una historia de amor que terminó por las drogas

Lolita, Rosario y Quique San Francisco en el vídeo 'Gipsy Funky Love Me Do' / Universal Music

La muerte de Quique San Francisco está siendo devastadora para el mundo del espectáculo. Son muchos los profesionales de la industria que han querido dedicarle unas bonitas palabras de despedida al que fue uno de los actores y cómicos más irreverentes del panorama español.

Un ejemplo es el bonito homenaje que ha hecho Pablo Motos en El Hormiguero, dedicándole unas emotivas palabras y recordando a su amigo con un vídeo en el que captura su esencia y su forma de enfrentarse a la vida.

Lolita Flores ha sido otra de las personas que ha hecho declaraciones a los periodistas que esperaban a las afueras del tanatorio, donde acudió para despedirse en nombre de toda su familia.

Y es que Quique San Francisco siempre estuvo muy unido a la familia Flores, a la que la propia artista se refiere como "un hermano". "Hemos perdido un genio", les decía Lolita a los periodistas, visiblemente afectada por la pérdida.

"Era de nuestra familia. Se va a quedar en la memoria de todos nosotros, de mi juventud. Queda un actorazo, un genio, con una rapidez, una inteligencia especial. Y cuando alguien se va lo único que te queda son recuerdos bonitos y sonrisas", explicaba muy emocionada, y añadía sonriendo: "Y encima está mi hermano esperándolo allí arriba, que lleva 26 años y lo va a poner como los trapos por haber tardado tanto".

QUIQUE SAN FRANCISCO Y ROSARIO FLORES: UN NOVIAZGO QUE LES MARCÓ

Los periodistas no pudieron evitar preguntarle a Lolita por cómo se encuentra su hermana Rosario: "Está como todos, con mucha tristeza. Pero son cosas que pasan", afirmaba.

Rosario Flores y Enrique San Francisco tuvieron una relación sentimental durante 4 años en la década de los 80, cuando los dos eran muy jóvenes.

Para Rosario, Quique ha sido uno de los hombres que más le ha marcado: "Me adoraba y nos quiso muchísimo. Es uno de los hombres que mejor me ha tratado. Se volvió loco conmigo y yo con él. Me formó como mujer, sabe que le llevo en mi corazón y lo recuerdo como una experiencia muy bonita", explicaba en una entrevista.

Por su parte, Quique San Francisco le confesó a Bertín Osborne en una entrevista que el motivo por el que terminó esta relación fue las drogas, adicción de la que siempre ha reconocido que tuvo en aquella época: "Rosi y yo éramos dos pipiolos y con ella batí el récord. Tuve dos años maravillosos con Rosario y dos que me dediqué a la maldita cosa esa".