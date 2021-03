Pablo Motos despide a su amigo Quique San Francisco y le dedica un vídeo lleno de recuerdos

"Hoy nos lo vamos a pasar en grande pero antes voy a hacer una excepción porque hay una noticia triste. Esta tarde se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco". Con esta frase empezaba Pablo Motos el programa de El Hormiguero del lunes, dedicándoles unas sentidas palabras al que ha sido su amigo desde hace muchísimos años.

"A mi Enrique me enseñó a estar en un escenario, me enseñó a sobrevivir en Madrid, me enseñó a entender a los artistas y me enseñó hasta que extremo una persona puede ser libre", continuaba explicando la forma de vivir que escogió el actor, haciendo lo que quería en cada momento: "Y como era libre, eligió vivir por el lado salvaje de la vida".

👉 La amistad de Quique San Francisco y Pablo Motos

"A veces no tenía dinero, a veces le quitaban la luz, a veces se metía en problemas... Pero si le preguntabas cómo estaba te decía 'Bien, yo siempre estoy bien'. Enrique era un genio y un sabio", confiesa Moto elogiando a su amigo.

Una forma de vivir nada convencional, que a veces preocupaba a los que tenía cerca. "Una día que la estaba liando mucho contra sí mismo le pregunté si no sabía que eso iba a acabar fatal. Y me dijo 'eso no pasará, siempre que estás desesperado aparece una buena persona y te ayuda'", le aseguraba Quique, confiando en su espíritu libre.

"Todos queríamos a Enrique porque te hacía sentir debilidad por él. Y por ahí entraba y te robaba el corazón para siempre. Enrique era noble, era buena persona, era solidario y era muy valiente. Delante de él jamás se cometía una injusticia. Le daba igual perder un trabajo o meterse en una pelea. Era un héroe", afirma transmitiendo la personalidad tan particular y tan clara del actor.

👉 Quique San Francisco habla "desesperado" desde la UCI, donde lleva 40 días ingresado

UN HOMENAJE CON SUS MEJORES MOMENTOS

Además de explicar divertidas anécdotas con el actor en la mesa del programa, junto a otros compañeros como Marron, Luis Piedrahita, Las Hormigas y El Monaguillo; El Hormiguero ha querido rendir un homenaje a Quique San Francisco de la mejor manera posible: con mucho humor.

"¿Sabéis lo que más le gustaba a Enrique San Francisco? Divertirse. Así honramos su memoria", escriben junto a un recopilatorio de los mejores momentos del actor en sus múltiples visitas al programa.

play

UNA GRAN AMISTAD

Pablo Motos y Quique San Francisco se conocieron en El Club de la Comedia, y su amistad no dejó de crecer desde entonces. En una de las múltiples visitas del actor a El Hormiguero, Motos no dudó en confesarle lo muy importante que fue para él en los inicios de su carrera: "Me has enseñado todo lo que sé y lo que ha hecho que esté en la televisión".

Y precisamente en este espacio fue donde también se pusieron serios y trataron el tema de la muerte: "No tengo miedo a morir. pero sí a hacerlo de forma dolorosa. Y sobre todo al dolor que le puedes provocar a los que están a tu lado", le confesaba Quique a su gran amigo. Y aunque siempre intentó basar su vida en el humor y el optimismo, no ha podido evitar que haya sido una dolorosa pérdida para las personas que tenía a su lado.