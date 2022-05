La rapera Doja Cat cancela sus conciertos por problemas de salud

Doja Cat estaba en uno de sus mejores momentos de su carrera, después de ser una de las máximas ganadoras de los premios Grammy y de los Billboard, pero la situación ha dado un giro inesperado después de la operación a la que ha tenido que someterse.

La cantante ha tenido que operarse porque tenía las amígdalas muy inflamadas y, aunque se trata de una operación rutinaria, la recuperación le llevará un tiempo y no podrá participar en numerosos festivales que tenía programados.

Resulta que la rapera tenía las amígdalas infectadas antes, incluso, de asistir a los Billboard Music Awards, celebrados el domingo día 15.

"Hola chicxs. Quería que lo escucharais de mi propia voz. Desafortunadamente tengo que operarme lo antes posible de mis amígdalas. La cirugía es rutinaria pero la recuperación va a ser larga para poder tragar bien. Eso significa que tengo que cancelar toda mis serie de festivales de este verano así como el tour con The Weeknd. Me siento horrible por ello pero no puedo esperar para que esto se cure y volver a hacer música y a crear experiencias para todos vosotros".

Doja ha contado que empezó a sentir una cosa asquerosa en su amígdala y que por eso la tuvieron que operar. Por si esto fuera poco, también ha confesado el problema de adicción que padece y por el que ha sido criticada por su seguidores. Ante la oleada de comentarios la cantante ha querido pronunciarse al respecto: "Eso no ayuda a nadie y solo suena condescendiente para cualquiera que esté luchando realmente con la adicción a la nicotina”.

La cancelación de sus conciertos

Doja Cat tenía que arrancar en un mes su participación en el festival Glastonbury de Inglaterra y otros conciertos, en Londres y Dublín. Además, y con mucha pena, Doja también ha tenido que cancelar un show en el Lollapalooza de Estocolmo, Suecia, así como su esperada participación junto a The Weeknd en la gira por Norteamérica que empezará en Canadá.