¿Qué le pasa a Cara Delevingne? Los vídeos de su errático comportamiento en los Premios Billboard

Este fin de semana se han celebrado en Las Vegas los Premios Billboard Music Awards, en los que un año más los artistas con mayor cantidad de reconocimientos en los BBMA han conseguido nuevas estatuillas para seguir engrosando su lista de victorias.

Drake se llevó cinco premios, consiguiendo una cifra total de 34 en toda su carrera. Taylor Swift ganó 4 y suma un total de 29, sin olvidar a Justin Bieber, que ganó cinco y elevó su total a 26.

Sin embargo, en las redes sociales no ha sido la música lo más comentado de la gala. La alfombra roja ha acaparado muchísima atención y no solo ha sido por los looks que han lucido las celebrities, sino que una de ellas en particular tuvo un errático comportamiento que ha desatado multitud de memes. ¿Qué le pasaba a Cara Delevigne?

Todo comenzó cuando la rapera Megan Thee Stallion se colocaba frente a los fotógrafos para el habitual photocall. Cara Delevigne la miraba desde una esquina, muy atenta, esperando su turno.

Sin embargo, la modelo no aguantó lo suficiente y se plantó al lado de Megan sin que nadie se lo hubiese pedido. Con un gesto divertido (pero incómodo par la cantante), Delevigne cogió la cola del vestido que lucía su compañera y la ondeó con la intención de crear un efecto en movimiento para los fotógrafos. Un gesto que podría parecer educado y simpático si no fuese porque la actitud de Delevigne siguió en la misma línea durante todo el evento. Y la cara de la rapera lo decía todo.

Cuando a la rapera le tocó subir al escenario para recoger su premio, Delevingne volvió a intentar que el vestido su compañera luciese a las mil maravillas, pero esta vez no lo logró. The Stallion fue más rápida.

Pero el show de Cara no quedó ahí: se tiró por los suelos invadida por el espíritu de un fotógrafo, creyendo que si hacía las fotos desde el suelo, los invitados saldrían más favorecitos. ¿El resultado? Cientos de memes en la red y un sinfín de sospechas sobre los motivos que habrían provocado este comportamiento de la modelo.