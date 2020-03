La reacción de Céline Dion al escuchar cantar a una fan se vuelve viral

Céline Dion acaba de confirmar que es una auténtica diva con su reacción ante una fan.

La cantante estaba saliendo en coche de un hotel de Nueva York cuando le pidió a su chófer que se detuviera un momento, ya que había un grupo de seguidores esperándola. Una de ellas, llamada Freida Solomon, es cantante profesional y no dudó en mostrar su talento a su ídolo con 'I Surrender'. Sin embargo, la reacción de Dion no es la esperada, y no gesticula, solamente la mira fijamente a través de las gafas de sol y parece ser que le ofende esta interpretación.

Aunque al final del vídeo se puede ver cómo la artista le da las gracias, las imágenes se han hecho virales en la red, donde los usuarios han creado divertidos memes.