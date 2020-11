¿Recuerdas a Will de 'Stranger Things'? Este es el sorprendente cambio físico del actor Noah Schnapp

Noah Schnapp , el actor que interpreta a Will Byers en la serie 'Stranger Things' , ha sorprendido con su cambio físico. En su perfil de Instagram ha publicado una foto que muestra que poco queda de aquel niño que conquistó a los fans de la serie.

¡YA NO ES UN NIÑO!

Una de las series más exitosas de los últimos años ha sido 'Stranger Things'. No ha pasado mucho tiempo desde su estreno, pero sus actores, unos niños, han crecido y han hecho un gran cambio físico.

Uno de los protagonistas de esta ficción es Will Byers, personaje interpretado por Noah Schnapp. El actor ha sorprendido a la red con una imagen en la que muestra que ya no es un niño como el que conocimos en 'Stranger Things', que ha crecido y no lleva el corte de pelo estilo casquete.

Ahora, Noah Schnapp es un adolescente de 16 años, que cuida de su cuerpo y arrasa en Instagram. No sabemos si este será el look que llevará en la esperada nueva temporada de 'Stranger Things', pero lo que está claro es que sus protagonistas ya no son tan niños como los conocimos.