La reivindicación de Selena Gomez sobre el amor propio, la autenticidad y los cuerpos con curvas

Selena Gomez ha dicho 'basta' a los estereotipos que llevan años acosándola desde los medios de comunicación o los propios heaters de sus redes sociales, quienes, en ocasiones, le han tachado de "gorda" afirmando que ya no luce "tan delgada como en años anteriores".

No obstante, al caso de la cantante se le suman muchos más, ya que en más de una ocasión, las mujeres nos hemos visto expuestas al enjuiciamiento constante de la sociedad.

Esta ecuación, sumada al hecho de ser un personaje público, tiene por resultado un foco constante encima de todos los aspectos de su físico.

Por este motivo, la intérprete de Ice Cream ha mostrado su faceta más reivindicativa y ha hecho público su desinterés por contentar a la sociedad, afirmando que su única meta es ser una mujer sana, real y feliz.

Selena Gomez es una mujer auténtica, que lucha día tras día por reivindicar el amor propio y por no buscar de manera obsesiva la perfección física.

Son varias las ocasiones en las que la estadounidense de 30 años ha denunciado que los cuerpos experimentan cambios y es normal subir o bajar de peso, al igual que es completamente natural no tener una piel lisa sin estrías, granos y celulitis.

De la misma manera, la artista suele reivindicar que no estamos obligadas a tener un cuerpo normativo o a avergonzarse y esconderse por no tener el abdomen más plano del mundo.

Una vez más, Selena ha reivindicado la diversidad y el respeto al cuerpo femenino en redes sociales, donde ha hablado alto y claro y ha afirmado que ya no quiere esconder más su tripa en la playa solo por simular una figura que sigue los dictámenes sociales.

Su viral mensaje 'Body positive'

Selena Gomez comprende la importancia que tiene quererse, aceptarse y respetarse al mismo tiempo. La artista ha aprendido a preservar el amor propio y a priorizar su salud mental y física por encima de las críticas ajenas y los cánones de belleza establecidos en la sociedad.

Por supuesto, la salud es lo primero y de esto precisamente sabe muchísimo la cantante, ya que padece lupus, noticia que hizo pública en 2015. Se trata de una enfermedad autoinmune y crónica con la que lleva conviviendo durante años y que la hace variar de peso constantemente, viéndose muy delgada por etapas o con más curvas en otras.

No obstante, y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Selena ha logrado ver y aprovechar lo positivo de su enfermedad: ha aprendido a quererse y a valorar la vida por encima de lo que opinan los demás, mostrándose muy cómoda en bañador con su actual figura.

De esta manera, ha publicado un video que se ha hecho viral en TikTok demostrado que no se avergüenza de su "barriga": "No voy a meterla. Las barrigas reales están de vuelta", ha dicho orgullosísima de sí misma.

Con este alegato, Selena ha ayudado a muchas personas, ya que ha dado una gran lección de amor propio y aceptación con este video, que además, ha sido muy aplaudido en redes, inundándose de mensajes de 'Body Positive' :

“Selena te amo, eres una gran ejemplo e inspiración”. Otros decían: “Bravo Sel, así es, eres una mujer hermosa con tus curvas”, “Bravo, la pura verdad y alguien la dijo” o un “eres perfecta así”.