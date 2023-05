Se revela la causa de la muerte de Tina Turner

El miércoles 24 de mayo acabamos el día con la noticia de la muerte de Tina Turner.

La cantante y actriz falleció en su casa de Suiza a los 83 años, y el portavoz de la familia de la estrella dio la noticia a través de un comunicado lleno de cariño y admiración.

"El mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana. Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión para su familia. Tina, te echaremos mucho de menos", escribió en las redes sociales de la cantante.

Unos días después del anuncio, el Daily Mail ha publicado el motivo de la muerte de la intérprete de The Best: pese a sufrir un cáncer intestinal, estar trasplantada del riñón y padecer de alta presión arterial durante décadas, Turner ha fallecido por causas naturales.

En el año 2016, antes de realizarse el trasplante de riñón, la cantante pensó en la eutanasia como una opción real y viable a terminar con sus problemas de salud, que le acarreaban mucho sufrimiento, pero finalmente fue su marido Erwin Bach quien le donó el órgano que le hacía falta para seguir adelante, una gran prueba de amor.

Un par de meses antes de morir, la catante compartió una reflexión sobre su salud a través de Instagram, coincidiendo con el día mundial del riñón.

"Mis riñones fueron las víctimas de que no me diera cuenta de que mi alta presión arterial tenía que haber sido tratada con medicina convencional. Me he puesto en gran peligro al negarme a enfrentar la realidad de que necesito terapia diaria y de por vida con medicación. Durante demasiado tiempo creí que mi cuerpo era un bastión intocable e indestructible", confesaba a sus seguidores.

Tras su muerte, la cantante deja un gran legado musical que perdurará toda la vida.