La casa donde Tina Turner pasó sus últimos años: un castillo de ensueño en Suiza

Fue en el año 1995 cuando Tina Turner se mudó a Suiza. No se había retirado todavía, ya que no se bajó de los escenarios de manera definitiva hasta 2009, pero sí había decidido que el país transalpino se convertiría en su refugio una vez su carrera artística hubiese terminado. Así fue.

Tina Turner vivió durante casi 30 años en el el chateau Algonquin, una suerte de castillo ubicado en una localización de ensueño muy cerca del lago Zurich, en la zona exclusiva zona de Kusnacht, en Goldkueste.

Situado a primera línea del lago, la edificiación cuenta con un total de 5.500 metros cuadrados. La cantante y su marido, Erwin Bach, vivieron de alquiler durante muchos años hasta que adquirieron la propiedad en 2021 por un total de 75 millones de dólares. Se estima que la fortuna de la cantante supera los 300 millones.

La casa de Tina Turner en Suiza // EFE

Antes, en 2013, la cantante se casaba con el que había sido su pareja durante las últimas décadas, renunciando además a la nacionalidad estadounidense para convertirse en ciudadana suiza, igual que su marido. "Dejé Estados Unidos porque mi éxito estaba en otro país y mi novio estaba en otro país", dijo Turner antes de añadir que "básicamente, Europa ha sido un gran apoyo para mi música".

Junto a Erwin Bach pasó sus últimos años la leyenda del rock, que puso en la entrada de la casa una inscripción que describe muy bien su estilo de vida durante los últimos tiempos: "Antes de las 12, no llamen al timbre ni hagan entregas, gracias",

"Aquí me siento como en casa. Si estoy en el lago de Zúrich, en la casa que tengo, me siento serena. Realmente tengo todo aquí", contó para el New York Times cuando cumplió 80 años.

El portón de hierro de la mansión y sus alrededores se han llenado las últimas horas de mensajes de condolencias, flores y velas en recuerdo de la artista. Los vecinos de la zona y las autoridades suizas han mostrado su tristeza por la dolorosa pérdida de una de las mayores estrellas de la música a los 83 años a causa de un cáncer intestinal.

"Con la muerte de Tina Turner, el mundo ha perdido a un icono", tuiteó el presidente suizo, Alain Berset.