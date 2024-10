La reveladora autopsia de Liam Payne: todas las sustancias que han encontrado en el análisis

La muerte del cantante británico Liam Payne el pasado 16 de octubre, con tan solo 31 años de edad, ha conmocionado a la industria musical. El artista, antiguo integrante de la boy band One Direction, pasaba unos días en Buenos Aires para asistir al concierto de su excompañero de banda, Niall Horan, y se precipitó al vacío desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo, sin que los servicios de emergencia no pudieran hacer nada por su vida.

Tal y como indicaron las autoridades argentinas, Liam Payne murió debido a un "politraumatismo" provocado por la caída desde esa altura, generando una "hemorragia interna y externa".

Las especulaciones en torno a su muerte no han dejado de aparecer desde que el exmiembro de One Direction falleció, llegando a plantear la hipótesis del suicidio. Una circunstancia a la que rápidamente salieron al paso personas cercanas al artista, descartando esa hipótesis al diario británico Daily Mail. "Liam no tenía que morir. Liam no quería morir. Nos había prometido a todos que nunca se suicidaría. Estaba ansioso por el futuro".

De hecho, durante las primeras horas después del suceso incluso había quien apuntaba a la implicación de más personas en la muerte de Liam Payne. Sin embargo, los forenses han indicado que no existen "lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas", con lo que se descartó que se trate de un homicidio.

Qué sustancias se han encontrado en el análisis toxicológico

Transcurridos unos días desde la muerte de Liam Payne, las autoridades argentinas han dado a conocer los resultados de los análisis toxicológicos. Tal y como indica la información oficial, el cantante albergaba múltiples sustancias estupefacientes en su cuerpo al momento de morir.

Según los resultados toxicológicos, Liam Payne había consumido un cóctel de drogas en el que se mezclaban benzodiazepina, cocaína, crack y tusi, una droga química producto de la mezcla de varias sustancias, conocida como cocaína rosa.