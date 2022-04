Ricardo Fernández de Mateo, el único hijo de Antonio Resines

La discreción acompaña a Antonio Resines. Pese a sus numerosos papeles en la gran y en la pequeña pantalla, el actor de 67 años ha sabido mantener su vida personal alejada de los focos. De hecho, muchos desconocen que es padre de un joven nacido en la primavera de 1983: Ricardo, su único hijo.

No lo busques por el apellido Resines, su nombres completo es Ricardo Fernández de Mateo. Ha cogido el primer apellido de su padre —Resines es en realidad Antonio Fernández Resines— y de ahí que haya conseguido pasar más desapercibido.

Mateo es el apellido de su madre. Ricardo es fruto de la relación de Antonio Resines con su primera mujer, la profesora de EGB Marisol Mateo, con quien estuvo casado entre 1981 y 1992. El año en que se separaron fue el año en que Resines conoció a su actual pareja, Ana Pérez-Lorente.

Padre soltero en los 90

Antonio y Marisol se separaron cuando Ricardo tenía ocho años. El pequeño no se quedó con la madre, sino con el padre. Antonio Resines decidió luchar por su custodia y criar a su hijo solo.

"Me quedé con mi hijo desde los ocho años hasta que se fue de casa. No soy el mejor ni el peor padre, he estado mucho tiempo fuera. Nos hemos peleado, pero he sido un padre normal", contó en una entrevista con Bertín Osborne.

La discreción de Ricardo y Antonio

Ricardo creció con Resines pero decidió no seguir los pasos de su padre. Él es ayudante de dirección y sigue una trayectoria discreta sin presentarse como hijo del actor.

"Nunca he contado que es hijo mío, él es Fernández, que ese es mi verdadero primer apellido, Resines lo lleva de tercero", explicó Resines en la entrevista con Bertín.

Juntos han trabajado en varia producciones, sin darle importancia a su relación familiar. Además de la serie Aquí paz y después gloria, de 2015, han coincidido en el corto Remedios, bajo las órdenes de Juan San Román (2012) y en el anuncio de Ecovidrio que protagonizó Resines en 2013.

Mochilas tecnológicas, el otro negocio de Ricardo

Fuera de la pantalla, Ricardo tiene otro negocio con su chica, la diseñadora María Quirós, en el que cuenta con el apoyo incondicional de su padre. Antonio Resines es el embajador de RIK&ME, la marca de mochilas antirrobo tecnológicas creada por la pareja en diciembre de 2020.

Resines posa con ellas en la cuenta de Instagram de la marca y anima a hacerlo a otros colegas de profesión, a los que convierte en embajadores por un día.