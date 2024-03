Ricky Martin desvela que su padre le animó a hacer pública su homosexualidad, pero su equipo se lo desaconsejó

Ricky Martin, uno de los impulsores de la música latina a nivel mundial desde finales de los 90, siempre ha sido considerado un sex symbol durante su carrera, especialmente durante los primeros años de su estrellato.

Su indudable atractivo físico le convertía en uno de los hombres más deseados de todo el mundo y era habitual verle en compañía de mujeres entre espectáculo y espectáculo. Por ello, cuando el puertorriqueño hacía pública su homosexualidad en una carta abierta en 2010 se destó un terremoto del que aún se aprecian algunos coletazos.

En una entrevista conducida por el presentador Andy Cohen para la cadena SiriusXM, Ricky Martin ha detallado cómo su equipo fue el responsable de no compartir con sus seguidores su orientación sexual cuando a él le apeteciese.

“Va a ser el fin de tu carrera. No lo necesitas, mira, cállate, no necesitas compartirlo”, ha rememorado el autor de éxitos internacionales como Livin' la vida loca. “Todo el mundo lo sabe a tu alrededor, no necesitas decírselo al mundo. Tus amigos lo saben, tu familia lo sabe… ¿Por qué necesitas ponerte frente a una cámara y hablar sobre ello”, fueron los argumentos de sus asesores en ese momento para quitar la idea de la cabeza de Ricky Martin.

“No entendieron la importancia de ello. Ahora lo veo. He entendido lo importante que era, no solo por mí, sino por ser un portavoz”, ha reflexionado el cantante.

El papel de su familia

Ricky Martin también ha desvelado el papel que tuvo su padre en su decisión. “Él es psicólogo y me dijo: Rick, tienes que salir (del armario)”. Un consejo que cobró aún más importancia cuando el cantante tuvo a sus propios hijos.

“¿Qué vas a enseñar a tus hijos? ¿A mentir? No. Tienes que ser abierto, tienes que salir…”, ha recordado respecto a las palabras de su progenitor. Fue en ese momento en el que el cantante de Vente Pa’ca decidió dar el paso, no sin tener dudas sobre la forma más indicada para hacerlo.

Por otro lado, también ha tenido unas palabras para detallar cómo se sintió su madre al respecto con esta revelación pública. “Cuando se lo dije a mi madre con 18 años, ella estaba preocupada” porque no quería que el cantante “saliese herido porque la gente ahí fuera es realmente cruel. Le tomó un minuto aceptarlo”.

Finalmente y tras haber reflexionado sobre los consejos y las implicaciones familiares, Ricky Martin decidió escribir una carta abierta y tuitearla, no sin antes haberse asegurado de que su madre “estaba en un avión” de camino a verle.

“¿Cómo se siente enviar eso?”, ha preguntado Andy Cohen sobre ese momento crucial en la vida del artista. “Oh, Dios mío. ¿Puedo hacerlo otra vez? Ojalá pudiese salir (del armario) 20 veces”, ha confesado un encantado Ricky Martin.

“Empecé a llorar como un bebé”, ha mencionado el de San Juan, que buscó apoyo en su asistente desde entonces, Paco. “Creo que necesito un abrazo”, ha recordado entre risas.

Como bien dice el refrán: Nunca es tarde si la dicha es buena. Y todo apunta a que dicha le sobra a Ricky Martin en la actualidad.