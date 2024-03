Ricky Martin acude con sus hijos Matteo y Valentino a la presentación de la serie 'Palm Royale'

Matteo y Valentino fueron los acompañantes elegidos por Ricky Martin para acudir este viernes a la presentación de la serie Palm Royale, que supone su regreso a las pantallas estadounidenses (y de todo el mundo) y en la que trabaja junto a Laura Dern y Kaia Gerber.

El cantante puertorriqueño de 52 años, que no suele dejarse ver en actos públicos con su familia, posó orgulloso con sus mellizos de 15 años y aseguró ante las cámaras que son el motor de su vida.

"Son mi norte, me levanto por la mañana y, qué te puedo decir, son mi cafeína. Los he traído a este mundo porque he deseado con toda la fuerza del mundo tenerlos", dijo en una entrevista con Televisa, en la que aseguró también que quería que conociesen su mundo para que le pudiesen preguntar todas las dudas que tuviesen sobre su trabajo.

El cantante se mostró feliz de acudir a un evento tan importante junto a los dos mayores de la casa, quienes protagonizaron portadas y photocalls cuando eran pequeños y quienes pronto desaparecieron de los medios.

En diciembre de 2018, siendo aún bebés, posaron junto a su padre para la portada de la revista ¡Hola! y poco después lo hicieron para People y Vanity Fair.

También estuvieron juntos en la premier de la película Rogue One: A Star Wars Story y Matteo llegó a ir con su padre a la gala de los premios Grammy.

Los cuatro hijos de Ricky Martin

Matteo y Valentino son los mayores de la familia. Ricky Martin tiene otros dos hijos: Lucía y Renn.

Lucía nació el 24 de diciembre de 2018, diez años después que sus hermanos. Por su parte, su hermano pequeño Renn, llegó a la casa diez meses después. “Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido”, apuntó Jwan Yosef, exmarido de Ricky Martin, en sus redes al presentarlo en Instagram.

La pareja se separó en el verano de 2023 y oficializó su divorcio amistoso. “Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que criaremos juntos”, dijo Ricky Martin en Telemundo sobre su futura copaternidad. El cantante explicó que la decisión de separarse no se tomó a la ligera: “Esto no sucedió por casualidad. Hemos estado planeando esta situación desde hace mucho tiempo: antes de la pandemia”.