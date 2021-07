"Se ríe y lo sube, no me lo puedo creer": Ibai Llanos señala a Mostopapi por difundir el vídeo de Darrechi

Las graves declaraciones del tiktoker Naím Darrechi tienen a la opinión pública muy molesta. En cuanto el vídeo comenzó a viralizarse, la Ministra de Igualdad Irene Montero prometía llevar el caso hasta la Fiscalía. Darrechi, de 19 años y con 26 millones de seguidores en TikTok, afirmaba engañar a las chicas para tener relaciones sexuales sin preservativo: "Les digo: 'Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'".

Estas palabras han provocado un auténtico huracán de rechazo en las redes sociales, que piden responsabilidades para el joven. También se comenta mucho el papel de Mostopapi, el youtuber que publicó la entrevista en su canal.

Ibai carga contra Mostopapi, el youtuber que lo difundió

Precisamente a Mostopapi es a quien Ibai Llanos se ha dirijo a través de su canal de Twitch. El streamer, uno de los más importantes del país, ha destacado que era el propio Mostopapi el que tenía la responsabilidad de no difundir esas declaraciones, algo que lo convierte en cierto modo en cómplice de la polémica.

"Es una barbaridad que es difícil de olvidar y de perdonar porque él mismo lo ha permitido", comienza diciendo Ibai, visiblemente indignado por la situación. "Se ríe y lo sube, no me lo puedo creer, como puede estar eso subido, con lo que acaba de decir", señala, muy molesto, antes de añadir que él mismo habló con Mostopapi para intentar buscar una solución. "Le dije 'Mosto como has hecho eso, cómo lo has permitido tío'", dijo.

El youtuber ha matizado que los entrevistadores no tienen control sobre lo que dice el invitado, pero sí pueden editar el vídeo y elegir qué se publica y qué no. Así, Ibai piensa que Mostopapi debería haber eliminado esas declaraciones de la charla, como mínimo. Otra opción era directamente no publicar el contenido.

"Tú evidentemente no controlas lo que la otra persona dice, como yo no controlo lo que dice Mostopapi, que es una persona con la que he colaborado, pero cuando ves que ha dicho eso, dejas de subir el vídeo", reflexionó antes de sentenciar que "es un tema con el que no se puede bromear".

Mostopapi lo difunde y dice "no lo hagáis"

Al final del polémico vídeo, el dueño del canal, Mostopapi, pide a sus seguidores que "borren" esa información de su mente. "No lo hagáis", pide, con una mezcla de seriedad y cachondeo.

Aunque Mostopapi se desvincule directamente estas declaraciones, muchos usuarios han señalado su responsabilidad a la hora de difundir tan graves declaraciones. Hay quien lo considera cómplice por dar voz a perfiles como el de Darrechi.