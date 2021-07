Naím Darrechi asegura engañar a las chicas diciéndoles que es estéril para mantener relaciones sin preservativo

El asunto ha llegado tan lejos que personalidades como Laura Escanes, Maya Pixelskaya y Amarna Miller han mostrado su rechazo hacia tan impactantes declaraciones, pero no han sido las únicas. La Ministra Irene Montero ha prometido tomar cartas en el asunto.

Fue el youtuber Mostopapi el que quiso retransmitir una charla con el tiktoker Naím Darrechi, un joven de 19 años que se ha hecho conocido en Tiktok por sus bailes ante la cámara. Además, ha sacado varios singles al mercado y hasta un libro de memorias. Tiene la friolera de 26 millones de seguidores en Tiktok.

"Voy a empezar a acabar dentro siempre"

En la conversación, Darrechi afirmaba no sentirse cómodo teniendo relaciones sexuales utilizando preservativo. Esto, unido a que -según él- nunca había tenido ningún susto con ninguna chica, le hizo pensar que era estéril. Una deducción que ahora le sirve como estrategia para que sus parejas sexuales no se escandalicen cuando se dan cuenta de que no toma ningún tipo de precaución al llegar al orgasmo.

"No puedo, me cuesta mucho con condón. Entonces, nunca lo utilizo. Hasta que un día dije: 'Tío, es raro que no haya dejado embarazada a ninguna así tantos años, así que voy a empezar a acabar dentro siempre'", dijo en la entrevista. "Y nunca ha pasado nada, y estoy empezando a pensar que tengo un problema", aseguraba.

Mostopapi, al otro lado de la pantalla, no daba crédito a lo que estaba escuchando y le preguntó si las chicas no le decían nada cuando eran conscientes de que no había utilizado ni preservativo ni cualquier otro método para evitar el embarazo. "Sí, pero les digo que estén tranquilas, que soy estéril. Es verdad. Les digo: 'Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos'. Y cuando me llegue el hijo, bendito sea, pero yo creo que no llega, que aquí algo que no...", contestaba, dejando claro que ningún médico le ha confirmado nunca que sea estéril ya que se trata de conjeturas suyas.

El preservativo y la violación

No existe precedente en España del caso concreto de Naím, pero sí hay sentencias que condenan el denominado "Stealthing", que se refiere al acto de quitarse el preservativo durante la relación sin que la pareja se de cuenta y/o lo autorice.

Así, el pasado mes de febrero, un juzgado de Sevilla condenó a un hombre a cuatro años de prisión y a pagar 13.000 euros a la víctima por no usar preservativo en una relación sin avisar. Además, se le atribuye también un delito de lesiones por contagiar a la mujer una ETS.

La Ministra de Igualdad Irene Montero ha afirmado en Twitter que pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía.

Mostopapi dice "no lo hagáis"

Al final del vídeo, el dueño del canal, Mostopapi, entre risas, pide a sus seguidores que no sigan el ejemplo de Darrechi. "No lo hagáis", dice. Aun así, hay quien lo considera cómplice solo por el hecho de dar voz a este tipo de perfiles.

Darrechi, en contra del aborto

Estas incendiarias declaraciones han crispado los ánimos de muchos usuarios de la red, que han rescatado vídeos del joven en los que se posiciona en contra del aborto.

"Si te has descuidado y te has quedado embarazada pues te jodes", decía a la cámara.