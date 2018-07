Rihanna adopta un perro abandonado al volver de fiesta borracha

¿Quién no se ha llevado algo de la calle al volver a casa después de salir de fiesta? ¡Y como Rihanna siempre va un paso más allá que el resto decidió llevarse nada más y nada menos que un cachorrito!

Al parecer, la cantante volvía a casa acompañada de una amiga después de salir de fiesta y se encontró con un perro abandonado en la calle y sin dudarlo decidió llevárselo para darle un nuevo hogar.

Todo esto sería un acto precioso si no fuese por que Rihanna iba algo bebida, como se puede comprobar en los vídeos que ella misma ha subido a su perfil de Snapchat y en el que en uno de ellos se puede leer "Who comes home drunk with a dog ?!?!!" (¿Quién vuelve a casa borracha con un perro?)

A continuación puedes ver los vídeos de Rihanna jugando con su nueva mascota a la que ha bautizado como Pepe: