Rihanna y Drake confirman su relación besándose sobre el escenario

Por fin tras la declaración de amor de Drake a Rihanna en los MTV VMA , parece que el rapero y la cantante han confirmado su ya más que sabida relación . Ha sido sobre otro escenario, el de un concierto en Miami, y con miles de fans presentes que no pudieron evitar estallar en gritos cuando vieron el primer beso de la pareja en público.

Desde que se estrenó el videoclip de Work, la última colaboración entre Drake y Rihanna; los rumores sobre una relación entre ellos no tardaron en surgir. Además, las numerosas veces que han interpretado esta canción en directo desprendían una química entre ambos que era muy difícil pensar que entre ellos sólo había una gran amistad.

Y por si esto no fuera suficiente, Drake nos enamoró a todos el pasado domingo durante la ceremonia de los MTV VMA cuando le declaró su amor a la de Barbados frente a todos los presentes. Aunque no tuvo el final esperado, ya que cuando el rapero se le acercó para darle un beso en los labios, ella giró sutilmente la cabeza y le dio un abrazo, algo que decepcionó a algunos fans que querían ver por fin una confirmación de su relación.

Y ahora pueden estar contentos, ya que durante un concierto en el que RiRi estaba interpretando Bitch Better Have My Money, se acercó a Drake y le dio el beso que hace unos días ella misma esquivó. Como era de esperar todos los fans que estaban presenciando la esperada escena empezaron a gritar y ya han aparecido algunos vídeos en los que se puede ver el momentazo.