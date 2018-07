Rihanna publica las portadas de los singles 'Stay' y 'Pour it up'

Si hay a alguien que le guste colgar fotos en Instagram esa es Rihanna. Acostumbrados a sus numerosas actualizaciones al día hace unas horas ha colgado un par de imágenes con el hasgtag #SINGLEcover con lo que debemos interpretar que son las portadas de sus temas Stay y Por it up.

En diciembre la de Barbados ya confirmó que Stay, el gran baladón de Unapologetic junto a Mikky Ekko, sería el segundo single del disco y presentó la canción en directo en Saturday Night Live. La polémica, que sabemos que le encanta, llega con la portada del single: Rihanna aparece besando el cuello de Chris Brown, que aparece de espaldas.

No sabemos si está será la portada real o no del single, pero Rihanna está empeñada en que sus fans acepten esta relación. Por otro lado, también ha publicado lo que sería la portada de Por it up, confirmándolo como single en la que la vemos con una litrona en mano y un filtro rojo.

¿Qué os parecen?