Rihanna lo tiene claro: 'Taylor Swift es un ejemplo a seguir, yo no'

Rihanna siempre se ha caracterizado por su franqueza a la hora de hablar, y una vez más nos ha dejado sorprendidos con sus declaraciones.

En una entrevista que ha concedido en exclusiva para la revista NME ha confesado que Taylor Swift es mejor ejemplo a seguir que ella.

"No creo que nuestras marcas sean las mismas, creo no que coinciden, no creo que nuestro público sea el mismo tampoco. En mi mente ella es un modelo a seguir, no yo", declaraba la cantante.

En la portada podemos ver a una Rihanna envuelta en humo con la camiseta rasgada, y es que la cantante aprovecha siempre que puede para sacar su lado más rebelde.