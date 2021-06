"No sé si os creéis que soy estúpida": María Pombo se defiende ante los que dicen que se ha vacunado por "enchufe"

María Pombo ha publicado en Instagram Stories un vídeo en el que mostraba cómo le han puesto la vacuna contra la covid-19. Esto no ha gustado a muchos usuarios que no han entendido como la joven, de 26 años, accedía a la vacuna cuando en Madrid se la están suministrando a personas entre 40 y 49 años.

Tras las críticas recibidas, en las que le acusaban de tener "enchufe" por tener dos millones de seguidores, María ha publicado otro vídeo defendiéndose y explicando el motivo por el que la han vacunado pese a ser más joven del rango de edad actual de vacunación.

María Pombo poniéndose la vacuna contra la covid-19 // Instagram @mariapombo

"Aclaraciones, sobre todo para la gente que escribe con respeto. Yo también aluciné cuando me llegó el mensajito de la Comunidad de Madrid, que me llegó el 9 de junio. Me vacunan por esclerosis múltiple . Escribí a mi neuróloga y me dijo que, efectivamente, en la Comunidad de Madrid estaban priorizando a gente con este tipo de enfermedades para la vacunación", ha explicado laa quién diagnosticaron esclerosis múltiple poco después de quedarse embarazada de su primer hijo.

"Os aseguro que a mí me hubiese encantado estar en el grupo de rango de mi edad sin ningún tipo de prioridad", ha añadido, antes de continuar defendiéndose de las críticas: "Y luego para la gente que está diciendo que me vacunan porque me apellido Pombo y porque tengo dos millones de seguidores, no sé si os creéis que soy estúpida o algo y que después de siete años en redes sociales no he aprendido lo que hay que poner y lo que no. Si hubiese sido por enchufe o por tramposa, que jamás lo haría, ¿creéis que lo pondría en Instagram? Yo creo que no tiene mucho sentido".