Roban a Miley Cyrus un coche de 100.000 dólares

Miley Cyrus no gana para disgustos! La reina del twerking ha vuelto a ser víctima de otro robo en su casa del Valle de San Fernando en California. Un incidente en el que Miley ha sufrido la desaparición de su lujoso Maserati Quattroporte (valorado en más de 100.000 euros) y de varias piezas de su exclusiva colección de joyería.

Aunque la policía ya ha logrado identificar a los sospechosos, un hombre y una mujer, que lograron entrar por el garaje de la cantante y pasear a sus anchas por varias habitaciones, el paradero de los ladrones aún se desconoce y los agentes siguen buscándoles.

Con este robo Miley vuelve a ser víctima de los cacos, el pasado noviembre la cantante sufría otro en su domicilio y mostró su consternación a través de las redes.

Este susto seguramente contribuya a que el estado de ánimo de Miley siga de capa caída, y es que como reveló hace días a través de sus perfiles sociales está pasando un momento difícil:

"Os ha pasado alguna vez que os encontráis a vosotros mismos llorando en la ducha sin razón aparente".

ya know when you just cry in the shower for no reason 😿🚿😿🚿