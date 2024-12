Qué le pasó a Amaia Montero: los problemas de salud y por qué se fue de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero, una de las figuras más representativas del pop en español, está de vuelta en la música.

A través de un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram, la exlíder de La Oreja de Van Gogh ha anunciado su esperado retorno, cinco meses después de emocionar al público al compartir escenario con Karol G en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque hace pocos meses que publicó La Tormenta Perfecta, su primera toma de contacto tras años apartada de la música, Amaia no saca disco desde el 1 de junio de 2018. Ese día vio la luz su último trabajo en solitario, Nacidos Para Creer, un trabajo en el que reflejaba su faceta más personal.

Poco después de su lanzamiento, promoción y gira, Amaia comenzó a sumirse en una espiral de oscuridad, problemas anímicos y dificultades emocionales. Estuvo años apartada de la música, con algunos contados movimientos a través de sus redes sociales. Hasta que precisamente una de estas fotos fue la que despertó la preocupación de sus fans.

La preocupante foto que encendió todas las alarmas

Estrés, nerviosismo, respiración entrecortada, temblores en las manos... Estos son solo algunos de los síntomas de la ansiedad que afecta a muchos artistas, tanto dentro como fuera del escenario. Según varios estudios, el 90% de los músicos experimentan ansiedad escénica, y el 67,3% de ellos lidian con episodios de depresión.

Amaia Montero no fue ajena a esta realidad. Hace algunos años, la cantante conmocionó a sus seguidores al compartir en redes sociales una fotografía en la que se la veía visiblemente desmejorada. Junto a la imagen, escribió un mensaje que alarmó a todos: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Estas palabras encendieron las alertas entre sus fans y seres queridos, quienes se preocuparon profundamente por su estado emocional. Poco tiempo después, la artista ingresó en un centro psiquiátrico de Navarra para recibir tratamiento. Tras un mes y medio de recuperación, logró recibir el alta, marcando el inicio de un proceso de sanación que ha sido clave en su regreso a la música.

Durante ese tiempo de recuperación, Amaia no estuvo sola. Siempre contó con el apoyo incondicional de su madre, Pilar Saldía, su hermana Idoia y su círculo más cercano de amigas. Sin embargo, la ausencia de su padre, quien falleció en 2009 a causa de un cáncer, dejó una profunda huella en ella. Según varias fuentes, esta pérdida habría sido uno de los principales detonantes de su tristeza. Este suceso trágico coincidió con su salida de La Oreja de Van Gogh, la banda que marcó sus inicios, y la llevó a enfrentarse al reto de construir su carrera como solista.

Por qué se fue Amaia de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero nunca ha sido completamente explícita sobre los motivos de su salida de La Oreja de Van Gogh, aunque en una ocasión ofreció algunas pistas durante una entrevista con Risto Mejide en El Rincón de Pensar de Antena 3. Durante años, se especuló que su partida estuvo motivada por una discusión con Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, pero la cantante se apresuró a desmentir esta teoría.

"Nada que ver. No sé por qué de repente Pablo. Son muchas cosas las que ocurren y, en el fondo, ninguna. En ningún caso fue por un enfado con Pablo, además, es que no sé por qué de repente Pablo. Fueron circunstancias, no un momento concreto. Llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos. Crecimos de verdad, porque era una situación en la que estábamos muy expuestos, algo anormal para personas de nuestra edad. Pasamos de la universidad a todo eso que nos pasó en solo un año. Creo que llegó un punto en el que, como en todas las relaciones, hay un momento de inflexión", explicó Amaia.

Ante la insistencia de Risto por saber cuál fue ese punto de inflexión que desencadenó su decisión, la cantante reflexionó: "Quizá los años, quizá que evolucionamos hacia lugares distintos, queríamos cosas distintas". También destacó que no se trató de un hecho puntual: "No fue un día... La convivencia, que es dificilísima. Yo estaba muy protegida también dentro del grupo, cosa que después, en solitario, cambia".

La partida de Amaia marcó un antes y un después tanto para ella como para la banda. Sin embargo, sus palabras revelan que la decisión no fue el resultado de un conflicto aislado, sino de un proceso natural de cambio y crecimiento personal que terminó por definir caminos diferentes.