Robbie Williams relata (y dibuja) su momento más escatológico en el escenario: "No era solo un pedo"

EN UN CONCIERTO DE TAKE THAT

Robbie Williams ha hecho partícipes a sus 2,8 millones de seguidores en Instagram de su recuerdo más escatológico sobre el escenario. Y por si no fuera suficiente, ha añadido una ilustración en la que recrea el momento al detalle.

Fue durante una gira de Take That. El artista había cancelado un concierto en Dinamarca unos días antes por una intoxicación alimentaria y, pensando que ya estaba recuperado, volvió a su rutina sobre los escenarios sin presagiar lo que iba a suceder. Sin embargo, el cantante no pudo controlar su estómago y terminó haciendo aguas mayores en vivo y en directo.

Ocurrió en el estadio del Ajax, el Amsterdam Arena, en la capital holandesa. "Estaba en la precaria situación de no poder confiar en un pedo", escribe a la vez que evoca ese escalofrío que le recorrió la columna vertebral durante su canción de apertura del show. De lo que no da detalles es de la fecha, pero Take That se separaron en 1996.

"Como estoy seguro de que puedes imaginar, no quedó solo un pedo. Pero siempre como profesional mantuve la compostura y me comprometí al rendimiento al 100%", relata junto a una ilustración titulada "a veces tu artista favorito se tira pedos en el escenario".

Desaforunadamente lo suyo fue a más... Se puede ver incluso en el dibujo, donde una mancha marrón ejemplifica lo que viene siendo una defecación.

Como si de un juego se tratase, Williams alienta a sus seguidores a comentar en la publicación apostado qué artista creen que nunca se han dejado llevar por los "aires" en un concierto. Sus nombres son Mich Jagger y Tom Yorke.