La romántica carta de Miley Cyrus para felicitar a Liam Hemsworth

The Weeknd estrenó este viernes el single ‘Lost In The Fire’, una colaboración con el productor francés Gesaffelstein, cuya letra está levantando ampollas entre la comunidad LGBT, que la tachan de “lesbofóbica” y “bifóbica”, criticando al cantante canadiense por hacerle “una flaco favor” a las mujeres lesbianas o bisexuales.