Rosa López estalla por las críticas de su último concierto: "Hasta los huevos estoy ya"

Desde el asiento de copiloto del coche en el que viajaba, Rosa López ha dado voz a su hartazgo el pasado martes y ha colgado un vídeo en sus redes sociales defendiéndose de la lluvia de hate que recibe.

"Buenos días. Me gustaría decir que con alegría, pero no, estoy muy enfadada, muy, muy, muy enfadada con la sociedad, con todo lo que ha conllevado poner un vídeo que además se ha hecho a posta", comenzada a relatar la cantante.

En las imágenes citadas, la artista que representó a España en Eurovisión 2002 sale interpretando, precisamente, el tema con el que se postuló: Europe is living a celebration en el concierto que dio el pasado fin de semana durante la fiesta de 60 cumpleaños del empresario gaditano José Luis López. Un evento al que la cantante acudió en calidad de invitada y de artista.

La publicación no pasó desapercibida. Fueron muchos los que quisieron recordar a la artista los errores del show, señalando fallos del directo, problemas de sonido.

"Hay cosas que son importantes y cosas que no. No hay que hacerlo perfecto todo", ha continuado en su defensa López. "Estoy ya hasta el mismísimo ya. No queremos que haya problemas psicológicos, de salud mental, pero hace poquito acabo de quitar los comentarios para que nadie comente más, ya está, porque no voy a quitar el vídeo".

"Cuando algo no sale perfecto, todo el mundo se ensaña"

Un día después de haber subido su actuación, en la que la artista expresa su cariño a El Turronero, que alquiló tres pabellones del Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla, como afirma el periódico Diario de Sevilla, para celebrar su cumpleaños, López se ha liberado dirigiéndose a todos los que la han criticado esta y otras veces: "Estoy confirmando que cuando las cosas se hacen bien solo lo ven cuatro gatos, pero cuando subo algo de deporte; lo ve todo el mundo, cuando algo no sale perfecto, todo el mundo se ensaña".

Al finalizar el mensaje, la artista ha destacado cómo será su contenido a partir de este momento: "Voy a poner lo que me de la gana, por supuesto, y vamos a poner las cosas mal a caso hecho, a ver si aún así os seguís creyendo vuestra propia inquina", seguía la de Granada, a la vez que hablaba también con el conductor del coche, que podría ser su manager, y zanjaba: "Hasta los huevos estoy ya".

"El que quiera ver lo bueno, que se venga a los conciertos, con todas sus imperfecciones y sus cosas naturales, y el que quiera ver lo malo, que se enfoque en las redes sociales", ha concluido la ganadora de la primera edición del programa musical Operación Triunfo.

Rosa López ha aprovechado el tema para relacionarlo con su próximo álbum, Miedo, que habla, precisamente, de esto: "Esto se ha convertido en la campaña. Estad atentos a las redes sociales, a los vídeos de deporte que subo, a las desafinaciones, a las cosas que hago mal".

Con ironía, se ha despedido de los espectadores: "Venga, un besito, buen día".