Rosa López publica su foto más explosiva para anunciar su nuevo single, 'Vacío'

La cantante acaba de dar una noticia muy importante a sus seguidores: su próximo single estará disponible el próximo 25 de octubre.

Rosa López vuelve a la música con 'Vacío', un single creado por Roberto Gutiérrez "alrededor de una sola nota ( si lo escuchas atentamente oirás una tecla del piano que repite el mismo ton una y otra vez ). Lo hizo así en referencia a la soledad, todo gira alrededor de esa única nota. Para ambos... también fue una catarsis inesperada", cuenta la propia artista en Instagram.

"Solo queda que la escuches y te la pongas como una chaqueta, y me cuentas. Es para ti, un regalo hecho con todo nuestro amor y que nace el próximo 25 para que la instales en tu corazón, y la uses cuando la necesites. No es reguetón, ya lo sé, pero escucha, y no solo con los oídos", escribe la cantante junto a un retrato suyo lleno de fuerza, poder y personalidad.

Paula Echevarría ha comentado "cañón Rosa", y la mismísima Anastasia ha puesto unos emojis de 'fuego'. ¡Wow!