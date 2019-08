Paula Echevarría publica una foto en bikini y nadie la reconoce

Paula Echevarría ha publicado una foto en Instagram en la que aparece en una piscina promocionando una marca de bikinis de la que es imagen. Hasta ahí todo normal si no fuera porque muchos de sus seguidores se han sorprendido al no reconocer su cara en la imagen.

Además de su carrera como actriz, Paula Echevarría está muy ligada al mundo de la moda. Ha prestado su imagen para diferentes firmas y su Instagram está repleto de fotos promocionando productos o prendas de marcas con las que tiene alguna relación laboral, algo que más de una vez sus seguidores le han echado en cara.

En una de sus últimas publicaciones, Paula aparece de rodillas dentro de una piscina mientras mira a cámara con unas gafas de sol y un bikini amarillo de la firma Calzedonia, con la que colabora. Hasta ahí la foto no tiene nada de especial si no fuera porque la cara de la actriz no es muy reconocible.

"@eliyorkys47 No parece ella por la cara no la reconozco, y eso qué amplíe la foto y todo", "@martha.roxana1965 Pero esta es paula? Me perdí algo o es un error?", "@henar_alvba En la foto te pareces a Carmina Ordóñez casi en sus últimos tiempos", "@annedurss Muy guapa !!, espectacular como siempre !!. De escándalo !!! Pero es verdad que últimamente su expresión y su cara están cambiando un poco . Los pequeños retoques para seguir así de bella con los años es lo que tienen..." o "@alarconlopezmariajose Quién es esta? Desde luego Paula no" son algunos de los muchos comentarios que indican que no parece ella en esta foto.